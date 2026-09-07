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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Serie A: Gawang Ditembus 10+5, Dominasi 7 Bintang di Puncak Daftar Pencetak Gol

Inter vs SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A
Udinese vs Lazio
Udinese
Lazio
Juventus vs AC Milan
Juventus
AC Milan
Roma vs Atalanta
Roma
Atalanta
L. Martinez
M. Thuram
K. Yildiz
N. Paz
K. Davis
Italia
Argentina
Prancis
Turki
Jamaika

Keunggulan yang mencolok dalam dua musim terakhir

Sebuah statistik khusus untuk dua musim terakhir di Serie A Italia mengungkap daftar yang mencakup 7 pemain yang berhasil mencetak minimal 10 gol dan menyumbang 5 assist atau lebih.

Memimpin daftar tersebut adalah penyerang Inter Milan asal Argentina, Lautaro Martinez, dengan koleksi 19 gol dan 6 assist, menurut data jaringan Opta.

Daftar itu juga mencakup penyerang Inter asal Prancis, Marcus Thuram, yang mencetak 14 gol dan menyumbang 6 assist, sementara penyerang Napoli asal Denmark, Rasmus Hojlund, hadir dengan 14 gol dan 5 assist.

Duet ini memastikan kemenangan Inter atas Napoli dengan skor 3-2 pada pekan ketiga Serie A Italia, di mana sang kapten asal Argentina mencetak dua gol dan Thuram melengkapi trigol, sementara Hojlund mencatatkan salah satu dari dua gol Napoli.

Baz dan Krstovic masuk dalam daftar

Pemain asal Argentina, Nico Paz, mencetak 13 gol dan menyumbang 6 assist selama periode yang sama bersama Como, yang akan terus memperkuat timnya sepanjang musim 2026-2027 sesuai kesepakatan yang dijalin dengan Real Madrid.

Paz berkontribusi dalam kemenangan Como 4-1 atas Genoa pada pekan yang sama, dengan mencatatkan gol ketiga.

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Daftar itu juga mencakup penyerang Atalanta asal Montenegro, Nikola Krstovic, setelah mengumpulkan 11 gol dan 5 assist, sementara pemain asal Turki, Kenan Yildiz, mencetak 10 gol dan menyumbang 6 assist bersama Juventus.

Melengkapi tujuh pemain tersebut adalah penyerang Udinese, Keinan Davis, yang mencetak 10 gol dan menyumbang 5 assist.

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