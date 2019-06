Berita Serie A - Fiorentina Resmi Dijual Ke Pemilik New York Cosmos

RESMI: Gianluigi Buffon Tinggalkan Paris Saint-Germain! Karier Gianluigi #Buffon bersama Paris Saint-Germain dipastikan selesai setelah sang kiper veteran dikonfirmasi akan hengkang di musim panas ini. Buffon, 41 tahun, bergabung ke #PSG secara gratis dari #Juventus pada musim panas 2018 dan menyepakati kontrak satu tahun. Total, ia melakoni 25 penampilan di semua ajang musim lalu. Namun, kampanye Buffon di Parc des Princes terasa kurang optimal setelah PSG hanya sanggup mengamankan titel Ligue 1 Prancis. PSG menelan kekalahan di final Coupe de France dari Rennes dan juga didepak Manchester United di babak 16 besar Liga Champions, laga di mana Buffon membuat blunder. Buffon mengakui dirinya mendapat kontrak baru dari PSG, tapi lebih memilih untuk pergi karena ingin mencari tantangan baru. Pada akhirnya, sang kiper legendaris telah melakoni laga terakhirnya bersama Les Parisiens. . "Terima kasih atas segalanya sehingga saya bisa memiliki kesempatan bermain di Paris. Saya pergi dengan rasa gembira karena telah menikmati pengalaman ini yang membantu saya untuk berkembang," tulis Buffon di akun media sosialnya. . "Ernest Hemingway pernah menulis bahwa hanya ada dua tempat di dunia ini yang membuat seseorang hidup bahagia: di rumah dan di Paris. Tentu saja hal ini juga berlaku untuk saya. Paris, akan selalu menjadi rumah saya. Allez Paris!" . Hingga kini, Buffon masih belum mengungkapkan destinasi klubnya di musim depan. Bukan tidak mungkin pula jika eks kiper timnas Italia ini memutuskan pensiun.

