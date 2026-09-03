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ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Serie A, degradasi: dalam bursa taruhan Monza sudah “terhukum”, Fiorentina jeblok tetapi menurut bandar tidak berisiko

Setelah dua pekan Serie A, Monza sudah tampak "divonis" untuk langsung kembali ke Serie B, sementara Fiorentina, meski juga ambruk di kandang, tidak berada dalam risiko degradasi. Itulah vonis para analis taruhan Better, yang melihat tim asuhan Ivan Juric berada di posisi terdepan untuk terdegradasi, dengan odds 1,30; sebaliknya, seperti disebutkan, Fiorentina asuhan Fabio Grosso, meski sudah kebobolan tujuh gol dalam dua pertandingan pertama, masih mendapat kepercayaan dari para pakar Snai, yang memasang Fiorentina turun ke Serie B di angka 66,00. Di antara tim-tim yang paling berisiko, ada Frosinone, yang dipasang di papan odds pada 1,60, dan Lecce, di 1,75. Sementara itu, Venezia berada di 2,15, setelah tampil baik melawan Milan, dan sejajar dengan Parma, yang ada di papan odds 2,35. Lebih tinggi lagi untuk Cagliari, yang ditawarkan pada 4,00, dan Genoa, di 4,50.

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