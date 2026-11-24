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Pekan ke-12 Serie A 2026/2027 berakhir dengan banjir gol dan assist, serta penampilan luar biasa yang berselang-seling dengan performa yang jauh dari memuaskan. Satu-satunya tim besar yang tertahan adalah Inter, yang bermain imbang 4-4 di kandang Atalanta. Inter melihat Lazio yang tak berniat melambat semakin menjauh di puncak klasemen, sementara Roma yang tampil gemilang menyalip mereka. Milan, Como, Juventus, dan Napoli juga meraih kemenangan sangat penting. Keempatnya naik di klasemen yang masih ketat.

Lantas, siapa saja pemain terbaik di lapangan pada pekan terakhir Serie A ini? Memilih hanya 11 pemain benar-benar sulit. Simak pilihan kami.

SUSUNAN PEMAIN

11 PEMAIN TERBAIK DALAM FORMASI 3-4-3



Perri



Ramon, Theate, Cabal



Wesley, Rabiot, McTominay, Moreira



Malen, Pio Esposito, Varela

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PENJAGA GAWANG



Perri: Torino memang akhirnya kalah 1-0 dari Napoli, tetapi kiper asal Brasil itu tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah gol McTominay. Berkat penyelamatannya, skor tetap ketat hingga akhir. Ia beberapa kali menggagalkan peluang McTominay, lalu melakukan penyelamatan luar biasa terhadap upaya Hojlund dan De Bruyne.

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PERTAHANAN



Ramon: "Ada pemain yang lebih hebat daripada pemain lain," kata Cesc Fabregas, dan Ramon jelas salah satunya. Ia bukan sekadar bek, tetapi juga memberi dukungan tambahan dalam serangan dan mencetak gol pembuka. Ia menggagalkan peluang Mendy yang hampir pasti menjadi gol.



Theate: Mula-mula tampil sebagai bek, lalu menjadi pemberi assist. Ia banyak menciptakan ancaman di depan dan tampil sempurna di belakang.



Cabal: Penampilannya semakin baik seiring berjalannya laga. Ia mencetak gol yang sangat penting bagi Juventus karena memupus kemungkinan Venezia bangkit. Dalam duel udara, Juventus hanya punya sedikit pemain seperti dirinya.

LINI TENGAH



Wesley: Memulai laga di bangku cadangan, ia benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Hanya butuh delapan menit baginya untuk memberikan assist pertama dari tiga assistnya untuk Malen, dengan bantuan Troilo. Ia tampil begitu agresif dan turut berperan besar dalam kemenangan Roma.



Rabiot: Jika hari ini sejumlah media, baik di Italia maupun di luar negeri, memasang judul "Rabiot mirip Kakà", itu berkat satu lagi penampilan luar biasanya. Saat ia mulai berlari dengan langkah panjang, para bek Frosinone hanya bisa membuat tanda salib. Sebanyak 90% proses terciptanya gol pertama adalah hasil usahanya. Ia juga memberikan dua assist sempurna kepada Ramos dan Jashari.



McTominay: Pada saat-saat sulit, Napoli mengandalkan pemain terbaiknya. Sejak menit-menit awal, dialah pemain yang paling sering mencoba mencetak gol. Ia langsung nyaris mencetak gol lewat tembakan kaki kiri menyilang, lalu Ismajli mengganggunya ketika ia hendak menyambar bola pantul dari tepisan Perri atas tembakan Politano. Ia terlibat duel tersendiri dengan kiper Torino itu dan akhirnya menang setelah beberapa percobaan, mencetak gol yang sangat penting bagi Napoli.



Moreira: Talenta Belgia ini sedang berada dalam performa terbaiknya. Ia tidak pernah memilih bermain aman, menyerang dengan intensitas tinggi, dan juga bekerja keras dalam transisi. Ia memberikan assist kepada Cisse untuk gol kelima.

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LINI DEPAN



Malen: Mulai bersinar pada akhir babak pertama, lalu tampil tak terbendung dengan mencetak empat gol. Torehan itu membawanya ke angka 12 gol dalam 11 laga Serie A, 16 gol musim ini, serta 31 gol dalam 35 penampilan secara keseluruhan. Sungguh luar biasa.



Pio Esposito: Hat-trick, membawa pulang bola pertandingan, dan sedang menikmati masa keemasan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sayang, kegagalannya saat melompat untuk menghalau gol De Ketelaere mencoreng penampilan yang nyaris sempurna.



Varela: Ia seperti berjuang seorang diri. Semuanya ia lakukan sendiri. Mula-mula ia mendapatkan penalti dan mengeksekusinya dengan sempurna, lalu mencetak gol spektakuler dengan tumit layaknya penyerang sejati di kotak penalti. Jika Monza berada di luar zona degradasi setelah 12 pekan, itu sepenuhnya berkat pemain asal Portugal tersebut.