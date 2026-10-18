Sergio Ramos di ambang comeback sensasional di LaLiga? Bos klub sudah menggelar pembicaraan: "Dia masuk dalam daftar"

Presiden Getafe Angel Torres kini sendiri yang mengangkat isu Sergio Ramos. "Dia bisa datang, karena ini sudah menjadi pembahasan kami sejak beberapa waktu lalu," kata Torres dalam acara Tablero Deportivo di Radio Nacional. "Dia masuk dalam daftar calon pemain baru," lanjut Torres, seraya mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan saudara sekaligus agen Ramos, Rene.

Namun, Torres langsung meredam ekspektasi. Meski Ramos bisa direkrut kapan saja karena berstatus tanpa klub, mendatangkan bek tambahan bukan prioritas saat ini. Getafe justru mencari tambahan pemain di sektor sayap, dan mantan bintang BVB Jadon Sancho merupakan salah satu kandidatnya, seperti dikonfirmasi Torres baru-baru ini.

Namun, Ramos menjadi kandidat untuk Januari jika Getafe membutuhkan bek tengah. Torres menegaskan ketertarikannya dengan mengatakan bahwa "belum terlambat" bagi mantan pemain kelas dunia berusia 40 tahun itu.

Ramos terakhir kali tampil dalam laga kompetitif bersama CF Monterrey pada Desember 2025. Kontraknya dengan klub kasta tertinggi Meksiko itu berakhir pada penghujung tahun lalu, dan sejak 1 Januari Ramos berstatus tanpa klub. Meski usianya sudah tergolong lanjut bagi pesepakbola, ia belum ingin pensiun.

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Sergio Ramos: Catatan luar biasa, prestasi luar biasa

Ramos merupakan salah satu pemain tersukses saat ini. Bersama Real Madrid, ia tampil dalam 671 laga kompetitif dan empat kali menjuarai Liga Champions. Ia mencatatkan 180 penampilan untuk tim nasional Spanyol, dua kali menjadi juara Eropa dan juga menjuarai Piala Dunia pada 2010.

Ia memulai kariernya di level dunia bersama FC Sevilla. Setelah meninggalkan Madrid, ia bermain untuk Paris Saint-Germain, kembali ke Sevilla, lalu memperkuat Monterrey. Jika bergabung dengan FC Getafe, ia akan bertemu Carvajal (34), yang baru menandatangani kontrak dengan Azulones pekan lalu.

Keduanya tampil bersama dalam 236 pertandingan untuk Real Madrid dan tim nasional Spanyol. Mereka memenangi empat gelar Liga Champions, sementara Carvajal meraih trofi itu dua kali lagi setelah Ramos meninggalkan Madrid.