Sergiño Dest mengungkapkan impiannya secara terbuka dan bahkan menargetkan gelar juara Piala Dunia: "Biarkan saja mereka meremehkan kami"

Sergiño Dest yakin Amerika Serikat bisa tampil gemilang di Piala Dunia mendatang. Bek PSV ini merasa negaranya diremehkan dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk meraih gelar juara, demikian ia sampaikan kepada De Telegraaf.

Amerika Serikat, salah satu tuan rumah, tergabung di Grup D bersama Paraguay, Australia, dan Turki sebagai lawan. Dest sangat menantikan fase grup dan yakin timnya akan mengejutkan turnamen ini.

"Saya sangat menantikan pertandingan grup pertama kami di Los Angeles. Kami berada di grup bersama Paraguay, Australia, dan Turki. Berdasarkan peringkat FIFA, ini adalah grup terberat kedua di turnamen ini, menurut yang saya ketahui. Saya berharap kami bisa mengejutkan semua orang," kata Dest.

Mantan pemain Ajax, FC Barcelona, dan AC Milan ini tidak mengerti mengapa ekspektasi terhadap negaranya begitu rendah. Menurutnya, Amerika Serikat sangat diremehkan.

"Sebagai tuan rumah, kami benar-benar ingin menunjukkan sesuatu. Saya tidak akan terkejut jika kami sedikit diremehkan sebelumnya. Tapi mungkin itu justru lebih baik. Biarkan mereka meremehkan kami," kata Dest, yang yakin timnya bisa memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dengan baik.

"Kami tidak memiliki skuad terbaik di dunia, tapi dengan tekad dan kerja sama tim kami, kami bisa melangkah jauh. Karena kami bermain di kandang, kami mendapat dorongan. Dan sesuai dengan mentalitas Amerika, kami memasuki turnamen dengan keyakinan bahwa segalanya mungkin," lanjutnya.

Kata-kata terakhir itu dia maksudkan secara harfiah. "Dan dengan 'segala sesuatu' saya benar-benar maksudkan segala sesuatu, termasuk memenangkan turnamen. Kami tidak masuk ke turnamen dengan target minimal, kami mengejar yang tertinggi. Itulah mentalitas Amerika," tutup pemain PSV tersebut.

Amerika Serikat akan memulai turnamen ini pada 13 Juni pukul 03.00 dini hari, saat Paraguay menjadi lawannya.