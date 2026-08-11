2021: Stanisic pertama kali mencuri perhatian

Seperti biasa setelah turnamen-turnamen besar, di FC Bayern pada musim panas 2021 juga ada sejumlah pemain inti yang melewatkan awal latihan. Sebagai gantinya, di bawah pelatih baru Julian Nagelsmann, dua talenta tampil menonjol: Josip Stanisic dan Tanguy Nianzou.

Stanisic, pemain binaan sendiri yang saat itu berusia 21 tahun, sebelumnya sudah menjalani debut untuk tim utama pada musim sebelumnya. Kini ia mendapat keuntungan dari cedera Benjamin Pavard dan bahkan menjadi starter di posisi bek kanan saat laga pembuka Bundesliga melawan Borussia Mönchengladbach. Pada pekan-pekan berikutnya, Stanisic mengumpulkan penampilan tambahan, tetapi setelah pulih Pavard merebut kembali tempat intinya. Stanisic awalnya tetap menjadi pemain rotasi, sebelum ia kembali ke Munchen pada 2023/24 dengan status yang benar-benar baru setelah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen.

Nianzou datang pada 2020 dari Paris Saint-Germain sebagai salah satu talenta bek paling menjanjikan di dunia. Setelah musim perdananya diwarnai cedera dan skorsing, pada musim panas 2021 terlihat seolah waktunya telah tiba. Namun, pramusim yang kuat itu hanya menjadi kilatan singkat. Pada 2023 Nianzou pindah ke FC Sevilla, dan sejak musim panas ini ia bermain untuk OSC Lille.

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2022: Sabitzer dan Gravenberch hanya sebentar membara

"Kalau mau, Anda bisa menyebutnya pemenang pramusim," kata Nagelsmann pada Agustus 2022 - dan yang ia maksud dengan "dia" adalah Marcel Sabitzer. Gelandang Austria itu tampil mengecewakan pada musim pertamanya di FC Bayern dan bahkan sudah dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Namun, pada pramusim 2022, ia tiba-tiba melesat saat Leon Goretzka, sosok utama yang cedera, absen. Kebangkitan Sabitzer tidak bertahan lama: ia segera kembali tersingkir ke lapis kedua, pada musim dingin ia pindah dengan status pinjaman ke Manchester United dan kemudian secara permanen ke Borussia Dortmund pada musim panas 2023.

Sabitzer bukan satu-satunya gelandang yang membuat sensasi pada musim panas 2022: rekrutan anyar Ryan Gravenberch juga menunjukkan performa awal yang bagus. Seperti Sabitzer, pemain Belanda yang saat itu berusia 19 tahun itu diuntungkan oleh cedera Goretzka. Pada akhirnya, Goretzka bukan hanya "bertahan" dari Sabitzer, tetapi juga dari Gravenberch. Frustrasi karena terlalu sedikit kesempatan bermain, ia melanjutkan langkahnya setelah hanya semusim di Munchen menuju FC Liverpool, tempat ia berkembang menjadi pemain top.

Pavard pada awalnya berstatus bisa dilepas oleh FC Bayern pada musim panas 2022. Para petinggi kabarnya mempertimbangkan penjualan, tetapi Nagelsmann memperjuangkan agar Pavard tetap bertahan. Di posisi bek kanan, pemain Prancis itu memenangi duel perebutan tempat inti dengan rekrutan anyar Noussair Mazraoui dan menjalani musim yang bagus. Pada musim panas berikutnya - saat itu Nagelsmann sudah digantikan oleh Thomas Tuchel - justru Pavard sendiri yang mendesak untuk pergi. Pada akhirnya ia mendapatkan keinginannya dan pindah ke Inter Milan.

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2023: Laimer alih-alih "Holding Six" dan Tel sebagai pengganti Kane

Musim panas 2023 diwarnai oleh saga transfer Harry Kane dan keinginan Thomas Tuchel untuk memiliki seorang "Holding Six". Di balik bayang-bayang dua saga itu, muncul dua pemenang pramusim.

Yang pertama: Mathys Tel. Ketika seluruh Munchen menunggu kedatangan Kane dan Eric Maxim Choupo-Moting memulihkan keluhan pada sendi lututnya, penyerang Prancis yang saat itu berusia 18 tahun itu berkembang menjadi striker utama selama pramusim. Saat Kane akhirnya datang, Tel secara alami turun ke lapis kedua. Namun, pada musim berikutnya ia dikenal sebagai joker yang sangat tajam.

Sementara Tuchel dengan tegas mendorong perekrutan seorang "Holding Six", rekrutan bebas transfer Konrad Laimer terus menampilkan performa kuat dalam laga-laga uji coba. "Saya sama sekali tidak memikirkan diskusi soal nomor enam, karena saya percaya Laimer adalah transfer yang akan sangat, sangat, sangat menyenangkan bagi kami," kata patron klub Uli Hoeneß. Pada musim berikutnya, Laimer mendapat banyak menit bermain di gelandang bertahan sebagai pemain rotasi penting, sebelum ia merebut tempat inti sebagai bek sayap yang fleksibel.

Pada musim panas 2023, satu talenta binaan klub juga membuat sensasi: Frans Krätzig. Meski ia tak pernah dianggap sebagai apa yang disebut supertalenta, Tuchel secara mengejutkan membawanya dalam tur Asia. Bek kiri berusia 20 tahun itu tampil meyakinkan dalam penampilannya dan mencetak gol indah melawan FC Liverpool. Namun, terobosan besar yang sesungguhnya tak kunjung datang untuk Krätzig. Setelah singgah di Austria Wien, VfB Stuttgart, dan 1. FC Heidenheim, Krätzig kini bermain untuk RB Salzburg.

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2024: Serge Gnabry? Pemain inti, bukan kandidat untuk dijual

Peran Krätzig dari tahun sebelumnya diambil alih oleh Nestory Irankunda pada 2024. Pemain Australia yang saat itu berusia 18 tahun itu mencetak gol, melakukan salto, dan bahkan sudah dibandingkan dengan Xherdan Shaqiri. Namun, itu belum cukup untuk membuatnya tampil dalam pertandingan resmi pada musim berikutnya. Saat ini ia berada di ambang transfer senilai 15 juta euro dari FC Watford ke Sporting Lisbon, dan berkat klausul persentase penjualan kembali, setengah dari jumlah itu akan mengalir ke Munchen.

"Pemenang pramusim 2024" juga bisa disematkan kepada dua pemain inti lama: Joshua Kimmich dan Serge Gnabry. Selama masa sulitnya di bawah Tuchel, Kimmich terkadang dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Pelatih baru Vincent Kompany tidak mau mendengar hal itu dan langsung kembali menjadikannya sosok yang tak terbantahkan sebagai pemimpin di lini tengah. Peran yang masih dijalani Kimmich hingga hari ini.

Sama baiknya dengan Kimmich, musim panas 2024 juga berjalan untuk pendamping pengantinnya, Gnabry. Dihantam sejumlah cedera, ia melewatkan sebagian besar musim sebelumnya dan pada akhirnya juga Euro di kandang sendiri. Namun, saat awal pramusim ia tampil sangat bugar dan kemudian memanfaatkan keunggulan atas rekan-rekannya yang mendapat libur lebih panjang. Isu kepergian yang sebelumnya sempat mencuat pun segera menghilang, dan Gnabry berperan sebagai pemain inti pada fase awal di bawah Kompany.

Sementara itu, Tel menjalani pramusim bagus untuk kedua kalinya secara beruntun. Kali ini, bagaimanapun, ia tidak memanfaatkan keunggulan start-nya. Setelah paruh pertama musim yang mengecewakan tanpa memberi dampak berarti, Tel hengkang ke Tottenham Hotspur pada Januari 2025.

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2025: Gnabry mengulanginya lagi - Karl melesat

Seperti pada tahun sebelumnya, Gnabry kembali termasuk di antara pemenang besar pramusim. Momentum positifnya dari musim panas 2024 memudar sepanjang musim, sebelum ia kembali melesat 12 bulan kemudian. Karena Jamal Musiala absen lama akibat cedera serius pada tulang betis dan pergelangan kaki, dan Thomas Müller tidak mendapat kontrak baru, Gnabry awalnya aman dengan tempat intinya di posisi nomor 10. Pada musim semi 2026, ia dihentikan oleh cedera aduktor, yang juga membuatnya kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia.

Apa lagi yang terjadi pada musim panas 2025? Goretzka, yang sebenarnya sudah dianggap habis, tiba-tiba kembali memiliki peluang serius untuk merebut tempat inti setelah pramusim yang kuat, tetapi kemudian kalah dalam duel dengan Aleksandar Pavlovic dan pada akhirnya pergi dengan status bebas transfer. Hingga kini ia masih belum memiliki klub baru.

Lennart Karl yang berusia 17 tahun menyerang tanpa beban dan meletakkan fondasi bagi terobosannya pada bulan-bulan berikutnya. Dan Stanisic, setelah 2021, untuk kedua kalinya berkembang menjadi pemenang pramusim. Kali ini dengan dampak yang berkelanjutan: sepanjang musim ia termasuk dalam kelompok pemain inti yang diperluas.

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2026: Bischof sebagai pemimpin para bintang muda

Sejauh ini, pemain yang paling menonjol dalam pramusim tahun ini adalah Tom Bischof. Sebagai satu-satunya pemain lapangan senior, pemain 21 tahun itu memulai latihan tepat waktu dan dalam kondisi bugar. Pada saat itu, semua rekan setimnya masih menjalani liburan khusus usai Piala Dunia atau sedang berkutat dengan berbagai cedera. Begitu pula dengan Gnabry, dua kali pemenang pramusim, yang saat ini sedang mengupayakan comeback-nya dan dengan demikian gagal meraih "triple" pribadinya.

Sementara itu, Bischof disebut sebagai pemimpin dari kelompok pemain muda yang lebih baik dan kini mengincar tempat inti milik sahabatnya, Pavlovic. Dari talenta binaan klub, dua nama khususnya memikat: penyerang Bastian Assomo yang baru berusia 16 tahun (dua gol dalam empat laga uji coba) dan winger kiri lincah Maycon Cardozo. Akankah salah satu dari mereka menjadi Lennart Karl berikutnya?

Laga uji coba berikutnya digelar pada Sabtu melawan RB Leipzig, lalu dilanjutkan dengan gladi bersih melawan 1. FC Heidenheim pada 18 Agustus. Pertandingan resmi pertama musim ini adalah Supercup melawan Borussia Dortmund pada tanggal 22.