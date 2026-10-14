Menurut laporan surat kabar Bild, penyerang klub tersukses di Jerman itu menunjukkan "rasa frustrasi" karena tidak dimainkan dalam laga yang berakhir 3-3 melawan tim nonunggulan asal Norwegia. Setelah peluit akhir, pemain berusia 31 tahun itu dilaporkan menjadi orang pertama dari kubu München yang melangkah menuju bus tim, jauh mendahului rekan-rekan setimnya.

Pelatih Vincent Kompany telah menggunakan seluruh jatah pergantian pemainnya. Saat jeda, ketika timnya tertinggal 0-2, pelatih asal Belgia itu memasukkan Dayot Upamecano, Alphonso Davies, dan Ismael Saibari untuk menggantikan Jonathan Tah, Nathaniel Brown, dan Lennart Karl. Setelah Michael Olise menerima kartu merah yang tidak perlu pada menit ke-74, Kompany melakukan pergantian pemain untuk memperkuat pertahanan. Ia lebih dulu menarik Luis Diaz (77'), lalu Saibari (83'). Alih-alih memasukkan Gnabry, yang tampaknya berharap mendapat menit bermain, Kompany menurunkan dua bek, Josip Stanisic dan Hiroki Ito, yang jarang mendapat kesempatan musim ini. Viking kemudian mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu.

Mengingat timnya bermain dengan sepuluh pemain, pergantian untuk memperkuat pertahanan yang dilakukan Kompany pada fase akhir pertandingan bukan hal yang tidak lazim. Fakta bahwa laga berlangsung di lapangan rumput sintetis kemungkinan juga berperan dalam keputusan untuk tidak memainkan Gnabry. Permukaan lapangan yang kontroversial itu diketahui membawa risiko cedera, sementara Gnabry memang harus dipulihkan secara bertahap setelah terpaksa absen selama lima bulan akibat robekan otot adduktor di paha kanan.

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Serge Gnabry: Minim Menit Bermain Sejak Kembali

Meski begitu, menit bermain Gnabry sejak kembali belum memuaskan. Sebelum jeda internasional yang sangat panjang, ia hanya bermain 13 menit melawan Union Berlin (7-0), meski hasil laga sudah ditentukan jauh sebelumnya. Akhir pekan lalu di Augsburg (2-2), ia bermain selama 23 menit. Setelah masuk sebagai pemain pengganti, pemain tim nasional itu tampil cukup meyakinkan lewat sejumlah aksi berbahaya. Ia bahkan nyaris mencetak gol kemenangan, tetapi satu golnya dianulir karena offside dan satu tembakannya membentur tiang.

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Pelatih tim nasional Jürgen Klopp memasukkan Gnabry sebagai salah satu dari sedikit pemain DFB yang terpilih untuk kedua skuad. Dalam dua pertandingan pertama, ia masuk sebagai pemain pengganti. Saat menang 2-0 atas Serbia, ia bahkan masuk susunan pemain awal dan mengenakan ban kapten. Gnabry baru meninggalkan tim menjelang laga kedua di Yunani untuk mengatur beban bermainnya.

Di bawah Kompany, Gnabry saat ini masih harus berjuang merebut tempat, sesuatu yang sama sekali tidak mengejutkan mengingat cedera parahnya. Padahal, pada musim sebelumnya hingga titik ini, Gnabry termasuk salah satu pemain yang paling diandalkan. Dalam 37 pertandingan kompetitif, ia menyumbang sepuluh gol dan sebelas assist. Selama Jamal Musiala absen dalam waktu lama, Gnabry bahkan sempat menjadi pemain inti yang posisinya tak tergoyahkan. Bukan tidak mungkin ia kembali meraih status itu dalam beberapa pekan mendatang.