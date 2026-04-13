Serdar Gözübüyük mengambil keputusan yang sangat tegas sehari setelah pertandingan NEC melawan Feyenoord

Serdar Gözübüyük telah menonaktifkan akun Instagram-nya, sehari setelah pertandingan yang ramai dibicarakan antara NEC dan Feyenoord (1-1). Wasit tersebut menjadi sorotan utama pada hari Minggu karena sebuah keputusan yang kontroversial. Keputusan itu memicu kemarahan besar di kubu Rotterdam.

Hal ini terutama berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Philippe Sandler terhadap Ayase Ueda yang sedang menerobos. Gözübüyük awalnya tidak memberikan kartu, tetapi setelah intervensi VAR, ia memutuskan untuk memberikan kartu kuning. Yang mengejutkan banyak orang, kartu merah tidak dikeluarkan.

Robin van Persie sudah dengan jelas menyuarakan protesnya kepada wasit keempat selama pertandingan. "Apa yang dia lakukan?! Ini kan pemain yang sudah lolos?! Luar biasa!", serunya dengan nada kesal. Reaksinya tidak berdiri sendiri.

Setelah pertandingan usai, topik ini tetap menjadi perbincangan. Anel Ahmedhodzic, yang tidak diturunkan, meluapkan frustrasinya melalui Instagram. Ia membagikan cuplikan momen tersebut dan menulis: "Tak terbayangkan... Dengan adanya VAR dan tetap saja mengambil keputusan yang salah. Di dunia mana ini bukan kartu merah?"

Tidak berhenti di situ, karena beberapa pemain Feyenoord juga angkat bicara di media sosial. Di antaranya Givairo Read, Jordan Lotomba, Gonçalo Borges, Thijs Kraaijeveld, Shaqueel van Persie, Tsuyoshi Watanabe, dan Luciano Valente mengungkapkan ketidakpahaman mereka terhadap keputusan Gözübüyük.

Terutama Valente yang sangat vokal dalam kritiknya. "Menurut pandangan saya, ini benar-benar memalukan. Saya merasa sangat kecewa. Kami telah mengalami banyak momen seperti ini sepanjang musim dan terkadang kami yang memicu situasi ini, tapi ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Ini jelas kartu merah dan selesai. Jika NEC bermain dengan sepuluh orang, jalannya pertandingan pasti akan berubah."

Gözübüyük menyatakan di lapangan bahwa Ueda membawa bola terlalu jauh ke arah kiper Gonzalo Crettaz. Karena itu, menurutnya, tidak ada lagi yang namanya menghalangi peluang mencetak gol secara langsung.

Sehari kemudian, Gözübüyük pun mengaburkan akun Instagram-nya.