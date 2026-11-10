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Pelatih kepala Serbia Veljko Paunovic memaparkan fokus taktik timnya menjelang laga kandang melawan Jerman di UEFA Nations League pada Jumat. Paunovic menegaskan skuadnya harus menunjukkan ketangguhan dan disiplin bertahan saat menghadapi tim asuhan Jurgen Klopp di Beograd.

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Jerman hadapi Serbia yang bertekad kuat dalam laga di Beograd

Jerman bertandang ke Beograd untuk menghadapi Serbia pada Jumat dalam laga krusial Grup A2 UEFA Nations League. Tim asuhan Jurgen Klopp berada di posisi ketiga grup, tertinggal tiga poin dari dua tim teratas, sementara Serbia yang menghuni dasar klasemen berjuang menghindari degradasi.

Pelatih kepala Serbia, Veljko Paunovic, berbicara kepada media di FSS Sports Center, Stara Pazova, menjelang pertandingan melawan Jerman di Stadion Rajko Mitic.

Meski Serbia menjalani kompetisi yang sulit, Paunovic memandang laga melawan Jerman sebagai kesempatan besar untuk menunjukkan kemajuan dalam daya saing timnya.

Paunovic tuntut perlawanan dan fokus saat menghadapi Jerman

Paunovic menegaskan timnya harus tampil disiplin dan bermartabat saat menghadapi sistem permainan Jerman yang berintensitas tinggi.

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“Kami memandang pertandingan melawan Belanda sebagai salah satu tolok ukur. Dengan mengacu pada itu, kami ingin meningkatkan permainan, efektivitas, dan konsistensi kami,” kata Paunovic. “Kami telah menunjukkan gambaran tentang tim kami yang kini harus kami buktikan kembali. Saya ingin kami tampil bermartabat di lapangan, menunjukkan perlawanan kepada lawan saat tidak menguasai bola dan menunjukkan gagasan permainan saat menguasai bola.”

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Menyoroti aspek-aspek penting yang perlu ditingkatkan saat menghadapi lawan papan atas, ia menambahkan: “Dalam sepakbola, Anda harus konsisten dalam setiap tindakan dan tidak kehilangan fokus. Dalam banyak situasi, kami masih bisa meningkatkan permainan, baik saat tidak menguasai bola maupun saat menguasainya, dalam umpan ke depan, mencapai tahap penyelesaian akhir, dan mencetak gol.”

Kembalinya Mitrovic dan mentalitas tanpa rasa takut menjadi ujian bagi Jerman

Paunovic memastikan Dusan Tadic tetap menjadi kapten, sementara penyerang Aleksandar Mitrovic kembali untuk memimpin lini serang menghadapi pertahanan Jerman.

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“Mitrovic sangat penting bagi kami dalam serangan, tetapi juga bagi tim secara keseluruhan, sebagai bagian dari kelompok pemimpin yang kami miliki di ruang ganti,” jelas Paunovic. “Kami akan menunggu kedatangannya, berbicara dengannya, dan melihat bagaimana kondisinya. Kami akan berusaha memaksimalkan apa yang siap ia berikan.”

Menyemangati skuadnya untuk menghadapi tantangan tersebut, Paunovic menambahkan: “Dua pertandingan ini adalah tantangan baru dan kesempatan untuk melihat sejauh mana kemampuan kami dalam duel melawan tim nasional yang kuat. Seperti kata lagu, ‘hanya yang terkuat yang bertahan, mereka tidak pernah menyerah’. Apa pun hasilnya di UEFA Nations League, kami akan berusaha mengambil hal terbaik darinya.”

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Taruhan besar bagi kedua tim di Beograd

Jerman memasuki pertandingan ini dengan kebutuhan meraih poin penuh untuk terus menekan dua tim teratas sebelum menghadapi Belanda dalam laga terakhir fase grup.

Serbia akan mengandalkan dukungan suporter tuan rumah yang terorganisasi, termasuk kelompok anak muda di tribune timur, untuk menciptakan atmosfer intens bagi tim Klopp.

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Kedua tim menjalani sesi taktik terakhir mereka di Beograd, dengan Jerman mengincar kemenangan meyakinkan untuk memperkuat peluang lolos ke perempat-final.