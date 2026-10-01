Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, yang merupakan mantan manajer Manchester City, menuai serangan keras setelah mendukung klub Inggris tersebut, yang telah dinyatakan bersalah oleh otoritas Premier League.

Otoritas Liga Primer Inggris "Premier League" mengumumkan bahwa sebuah komisi independen telah menyatakan Manchester City bersalah atas semua pelanggaran terkait aturan keuangan kompetisi selama 9 musim, antara 2009/2010 dan 2017/2018, serta menyatakannya bersalah atas tiga dari empat tuduhan yang berkaitan dengan tidak kooperatifnya klub terhadap investigasi otoritas liga.

Investigasi ini mencakup dua musim dari masa yang dilalui Guardiola di klub Inggris tersebut, termasuk musim ketika ia meraih gelar Liga Inggris pertamanya.

Dalam sebuah artikel tajam di surat kabar "The Times", salah satu surat kabar paling bergengsi di negara itu, penulis Matthew Syed berbicara tentang warisan pelatih Spanyol yang "ternoda" dan mempertanyakan apakah ia seorang penipu, karena mengetahui adanya pelanggaran, atau berpandangan picik karena tidak menyadarinya.

Ia berkata: "Kita kini tahu bahwa ia memimpin klub yang korup, didorong oleh kontrak-kontrak yang korup, dan didanai oleh perusahaan-perusahaan yang korup, selama apa yang kini bisa kita sebut sebagai era yang korup."

Penulis artikel itu bertanya, setelah menyinggung jumlah lebih dari satu miliar euro yang dibelanjakan Manchester City selama kurang lebih sepuluh tahun itu: "Ada dua kemungkinan. Entah Pep tahu, dan dengan demikian ia bukan seorang visioner maupun legenda, melainkan sekadar penipu, atau ia tidak tahu, dan dalam kasus ini ia adalah orang yang paling picik pandangannya. Saya bukan akuntan forensik, tetapi saya telah meragukan pengaturan keuangan Manchester City selama lebih dari satu dekade, meski terus-menerus menerima hinaan dan ancaman. Apakah Pep tidak melihat apa pun? Apakah ia buta?".

Jurnalis itu menegaskan: "Tentu saja ada kemungkinan ketiga, yaitu kemunafikan."

Ia menutup: "Tidak diragukan lagi Guardiola adalah seorang ahli strategi hebat yang meraih kesuksesan di banyak klub, tetapi mari kita jujur, warisannya akan tetap terkungkung pada masa keberadaannya di Stadion Etihad, di mana para akuntan menciptakan sihir yang sesungguhnya, bukan sang pelatih."

Guardiola menyatakan dukungan penuhnya untuk Manchester City

Guardiola mengeluarkan pernyataan pertamanya kemarin Rabu setelah pengumuman vonis bersalah terhadap City, dengan mengungkapkan dukungannya untuk klub Inggris tempat ia menghabiskan sembilan musim dan meraih semua gelar yang mungkin, termasuk enam gelar Liga Primer Inggris dan satu gelar Liga Champions Eropa.

Guardiola berkata: "Saya ingin setiap penggemar Manchester City tahu bahwa saya di sini, lebih dari sebelumnya. Saya selalu, dan masih, serta akan selalu mendukung klub saya, pemiliknya, presidennya, Ferran, para pemain, tim pelatih, Enzo, dan kalian, suporter kami yang luar biasa. Izinkan saya meyakinkan kalian: kita akan melewati cobaan ini bersama-sama. Saya mencintai kalian semua."