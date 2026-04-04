Tim Al-Ahli Jeddah mencetak prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partisipasinya di Liga Profesional Roshen, setelah berhasil mencetak dua gol cepat ke gawang Damak pada Sabtu malam ini dalam pertandingan pekan ke-27 kompetisi tersebut, sekaligus menegaskan keunggulan teknisnya dan memperkuat posisinya dalam perebutan peringkat teratas klasemen.

Al-Ahli berhasil mencetak dua gol luar biasa dalam waktu 6 menit melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Dhari Al-Anzi, bek Dhamak, serta gol penambah keunggulan dari pemain Inggris Ivan Toney.

Menurut laporan jaringan Thamania, Al-Ahli mencetak rekor baru dalam sejarahnya di Liga Profesional Roshen, setelah berhasil mencetak gol dalam 36 pertandingan kandang berturut-turut, sebuah pencapaian yang diraih klub untuk pertama kalinya sejak berpartisipasi dalam kompetisi ini.

Angka ini menjadi bukti kekuatan serangan tim dan stabilitasnya di kandang, serta mencerminkan kekompakan yang tinggi di antara para pemainnya, terutama di lini depan, yang berkontribusi dalam menampilkan performa luar biasa secara konsisten dalam pertandingan-pertandingan terakhir.

Prestasi ini menunjukkan kemampuan Al-Ahly untuk menempatkan diri sebagai pemain utama dalam persaingan memperebutkan posisi teratas di klasemen liga, serta memberikan alasan tambahan bagi para penggemarnya untuk bangga dengan kemampuan tim di level domestik.