Serangan mengejutkan menghantam Donis menjelang laga melawan Spanyol: Kamu tidak beda dengan Renard!

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, kembali mendapat kritikan beberapa jam menjelang laga yang dinanti melawan Spanyol pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, kali ini dari Saeed Al-Owairan, mantan bintang timnas Arab Saudi dan salah satu legenda terkemuka sepak bola Arab Saudi.

Timnas Saudi Arabia bersiap menghadapi ujian berat melawan tim Spanyol, "Los Matadores", setelah mengawali perjalanan mereka di turnamen ini dengan hasil imbang berharga 1-1 melawan Uruguay—hasil yang memicu perdebatan luas di kalangan suporter mengenai performa tim dan cara Donis mengelola pertandingan.

Pelatih asal Yunani tersebut telah menerima kritik dari suporter dan media dalam beberapa hari terakhir, di mana banyak yang berpendapat bahwa timnas Saudi sebenarnya mampu meraih tiga poin melawan Uruguay, seandainya saja tidak ada beberapa keputusan taktis yang memengaruhi jalannya pertandingan.

Saeed Al-Awwiran menulis melalui akun resminya di platform “X”, menyerukan kepada staf teknis untuk bersikap realistis saat menghadapi Spanyol, sekaligus menekankan pentingnya menurunkan pemain yang paling siap dan tidak memihak dalam pemilihan susunan pemain, mengingat betapa krusialnya pertandingan ini bagi para penggemar Saudi yang menantikan kelangsungan peluang tim nasional dalam persaingan kualifikasi.

Al-Awiran mengatakan: “Saya berharap staf teknis dapat memikul tanggung jawab dengan realistis dan tanpa kompromi dengan menurunkan pemain-pemain terbaik, karena ada jutaan orang yang mendukung tim ini dan semua orang menginginkan kebahagiaan serta lolos ke babak selanjutnya, dan tidak setiap kali bisa menang.”

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Mantan bintang timnas Saudi itu tidak berhenti sampai di situ, melainkan melontarkan kritik langsung kepada Donis, saat ia menegaskan bahwa pelatih asal Yunani itu tidak jauh berbeda dengan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, sebagai isyarat ketidakpuasan terhadap pendekatan teknis tim nasional saat ini.

Al-Awwiran menambahkan bahwa fokus tim nasional harus lebih diarahkan pada pertandingan melawan Cape Verde daripada melawan Spanyol, dengan pertimbangan bahwa kemenangan di putaran terakhir mungkin menjadi jalan terdekat menuju kualifikasi, sementara pertandingan melawan tim Spanyol berisiko menguras stamina para pemain akibat tempo permainan yang tinggi yang dipaksakan oleh lawan dari Eropa tersebut.

Ia juga menyerukan perlunya memikirkan masa depan yang dekat, dengan menyoroti bahwa Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi semakin dekat, serta mendesak agar diberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru yang memiliki motivasi dan ambisi untuk membuktikan diri bersama tim nasional pada fase mendatang.

Pernyataan Al-Owairan ini muncul di saat yang sensitif bagi timnas Saudi, yang berupaya meraih hasil positif melawan Spanyol, baik dengan meraih satu poin tambahan maupun menciptakan kejutan besar, demi mendekati satu langkah lagi menuju lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026.