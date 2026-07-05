Serangan media besar-besaran terhadap keputusan wasit dalam pertandingan Prancis dan Paraguay... dan legenda Manchester United menuduhnya melakukan suap!

Media olahraga internasional melancarkan gelombang kritik luas, hari ini, Minggu, terhadap wasit asal Uzbekistan, Ilgiz Tantashov, akibat keputusan-keputusannya yang kontroversial kemarin selama pertandingan Prancis melawan Paraguay, di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus (1-0).

Sebaliknya, media di Paraguay membela kinerja wasit tersebut, dengan menilai bahwa ia memimpin pertandingan dengan baik, seperti dilaporkan oleh jaringan "RMC" Prancis.

Mantan bintang Irlandia dan legenda Manchester United, Roy Keane, mengatakan: “Hari ini harus dilakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah wasit dan ofisial VAR telah menerima uang sebelum pertandingan.”

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Sebagian besar surat kabar olahraga dunia sepakat bahwa kualitas wasit jauh dari yang diharapkan, terutama mengingat banyaknya pelanggaran keras yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

Pertandingan tersebut mencatat 29 pelanggaran yang dilakukan pemain Paraguay, sementara wasit hanya mencatat 13 pelanggaran terhadap mereka, tanpa mengeluarkan kartu apa pun, dalam insiden yang digambarkan sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi tim nasional Paraguay di Piala Dunia selama 28 tahun.

Joe Hart, melalui Badan Penyiaran Inggris “BBC”, menggambarkan kinerja wasit sebagai “mengejutkan dan memalukan”, sementara dua surat kabar Spanyol, Marca dan Sport, menilai wasit memimpin pertandingan dengan “sangat lunak”, meskipun terjadi dorongan berulang, pertengkaran, dan benturan keras dari para pemain Paraguay.

"Pertandingan yang kotor"

Roy Keane terus melontarkan kritiknya melalui Sky Sports, menyebut wasit sebagai “bencana” dan “lelucon belaka”, sementara jurnalis Jerman Jan Hinkel, melalui Magenta TV, mengatakan: “Itu adalah pertandingan yang kotor, dan wasit sama sekali tidak memiliki kendali atasnya.”

Adapun jurnalis Colin Millar, dari surat kabar The Athletic, menegaskan melalui akunnya di platform “X” bahwa ia merasa lega Prancis lolos dari pertandingan tanpa cedera.

Ia berkata: “Saya telah menonton banyak pertandingan amatir dan semi-profesional, tetapi saya rasa belum pernah melihat kinerja wasit seperti ini. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk memimpin pertandingan, menerapkan peraturan, atau melindungi keselamatan para pemain. Dia telah memimpin pertandingan FIFA selama 13 tahun, dan Prancis beruntung karena bisa lolos tanpa cedera serius.”

Di Prancis, surat kabar L’Équipe memberi penilaian 1 dari 10 kepada wasit tersebut, dengan menyatakan bahwa “ketidakmampuannya yang mutlak” mencapai puncaknya di tengah “serangkaian pelanggaran yang tidak dihukum,” sambil mencatat bahwa wasit baru memberikan tendangan penalti untuk Désiré Doué setelah intervensi teknologi video, meskipun sebelumnya ia mengabaikan insiden serupa terhadap pemain sayap Prancis tersebut.

Melalui stasiun radio RMC, Pascal Dubraz menyerang “gaya bermain curang para pemain Paraguay”, serta “kelemahan wasit yang mencolok”.

Pers Paraguay membela wasit

Berbeda dengan kritik global, media Paraguay tidak melihat wasit melakukan kesalahan yang memengaruhi jalannya pertandingan.

Surat kabar ABC Color memuji kinerjanya, dengan menyebutnya “tepat, tenang, dan sesuai dengan alur permainan, tanpa dampak negatif apa pun”.

Surat kabar tersebut menambahkan: “Wasit berhasil menjaga kelancaran permainan, dan memimpin pertandingan dengan seimbang serta tanpa insiden.”