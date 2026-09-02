Liga Spanyol melancarkan serangan tajam terhadap Liga Inggris Premier League, dengan menuduh klub-klubnya bergantung pada model ekonomi "berbasis kerugian" yang menyebabkan inflasi tak terkendali di dalam bursa transfer, setelah klub-klub Premier League memperlebar jurang pengeluaran dengan liga-liga Eropa lainnya selama bursa transfer musim panas.

Angka-angka bursa transfer mengungkap bahwa klub-klub La Liga mengeluarkan sekitar 748 juta euro musim panas ini, dibandingkan dengan hampir 4 miliar euro yang dikeluarkan klub-klub Liga Inggris Premier League, dalam jurang finansial besar yang mencerminkan perbedaan model ekonomi antara kedua kompetisi tersebut.

Javier Gomez, Direktur Jenderal Eksekutif Liga La Liga, mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar "El Mundo": "Model Spanyol bertumpu pada akademi, sedangkan model Premier League berbasis kerugian."

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Ia menambahkan: "Jika pendapatan Liga Inggris mencapai dua kali lipat pendapatan La Liga atau Bundesliga, maka masuk akal jika mereka mengeluarkan sekitar 1,5 miliar euro, tetapi mereka mengeluarkan hampir 4 miliar. Uang ini tidak berasal dari pendapatan, melainkan dari para pemilik, dan ini adalah model yang secara permanen berbasis kerugian serta menciptakan inflasi di seluruh sektor sepak bola."

Gomez menunjukkan bahwa jurang tersebut tidak lagi terbatas pada klub-klub besar, dengan menjelaskan bahwa tujuh klub dengan pengeluaran terbesar di dunia musim panas ini seluruhnya berasal dari Premier League, sementara Real Madrid berada di peringkat kedelapan dan Barcelona di peringkat kesepuluh. Bahkan Ipswich Town, tim promosi ke Liga Inggris, mengeluarkan hampir 200 juta euro, sebuah angka yang sulit dicapai oleh sebagian besar klub Spanyol.

Para pejabat La Liga menegaskan bahwa aturan kontrol finansial yang diterapkan liga selama bertahun-tahun bertujuan menjamin keberlanjutan finansial klub-klub, dengan menilai bahwa pengeluaran Inggris yang dibiayai dana para pemilik menaikkan harga pemain dan berdampak negatif pada bursa transfer di berbagai liga Eropa.

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