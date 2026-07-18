Serangan gencar tim Inggris membangkitkan kembali kenangan kelam bagi Les Bleus... dan Saka mengungguli Beckham

Tim nasional Inggris mengakhiri babak pertama melawan Prancis dengan keunggulan 4-0 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Keempat gol Inggris tersebut dicetak oleh Declan Rice, Ezri Konsa, dan Bukayo Saka (dua gol), pada menit ke-3, 18, 37, dan (45+1).

Jaringan statistik “Opta” menyebutkan bahwa sejak 2008, timnas Prancis belum pernah tertinggal dua gol dalam 20 menit pertama pertandingan mana pun, sejak laga melawan Rumania di kualifikasi Piala Dunia 2010 pada Oktober 2008, yang berakhir imbang 2-2.

Sementara itu, jaringan “Squawka” menjelaskan bahwa selisih kemenangan terbesar dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia adalah 4 gol, yaitu ketika tim nasional Swedia mengalahkan Bulgaria dengan skor 4-0 pada edisi tahun 1994.

Jaringan tersebut menambahkan, “Bukayo Saka telah mencetak 6 gol di Piala Dunia bersama timnas Inggris, lebih banyak daripada yang dicetak oleh David Beckham (3 gol).”