Media Catalunya melanjutkan serangan mereka terhadap pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, setelah ia tidak menghadiri konferensi pers usai kemenangan atas Villarreal (1-0), Sabtu kemarin, dalam laga yang menyaksikan pengusiran Vinicius Junior, bintang Los Blancos, karena menjambak rambut pemain lawan, Nathan Salibah.

Sergio R. Vinas, dalam artikelnya di surat kabar "Sport", menilai bahwa Jose Mourinho sosok "juru damai yang tenang dan penuh rekonsiliasi" yang tampak datang ke Real Madrid telah "menghilang sepenuhnya", kurang dari dua bulan setelah musim bergulir. Sembilan pertandingan saja sudah cukup bagi pelatih Portugal itu untuk mengeluarkan "katalog terbaik dari perangkat korbannya" dalam konferensi pers, menurut artikel tersebut.

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Mourinho membenarkan keputusannya itu dengan alasan ingin bisa duduk di bangku cadangan pada dua laga berikutnya melawan Sevilla dan Barcelona. Artinya, menurut penulis, ia "merasa tidak mampu menahan kemarahannya terhadap penampilan perangkat pertandingan", dan memilih bungkam karena khawatir mendapat sanksi atas apa yang mungkin ia katakan.

Pertandingan itu diwarnai nyanyian dari tribune pendukung Madrid seperti "Negreira masih memimpin pertandingan", "korupsi di federasi", dan "Tebas, pergi sekarang".

Penulis menilai bahwa Bernabeu jarang terlihat "menghibur diri dengan teori konspirasi ketika tidak ada sepakbola yang bagus", dan menganggap hal itu sebagai "garis naratif yang berguna untuk menyembunyikan hal yang esensial": Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho "masih belum menemukan tenaganya", dan "terjebak dalam kekurangan yang terbawa dari dua musim sebelumnya".

Pengusiran Vinicius

Pengusiran Vinicius Junior menjadi "pusat kebisingan" dalam pertandingan tersebut, yang oleh Vinas digambarkan sebagai "kartu merah yang sangat jelas" sesuai regulasi.

Laporan itu menjelaskan bahwa Vinicius diusir "karena menarik rambut lawan, saat bola dalam permainan, dan tanpa bola menjadi obyek perebutan di antara keduanya". Penulis menilai redaksi seperti itu memastikan ia dilarang bermain setidaknya dua pertandingan, yang berarti ia akan absen dari El Clasico di Camp Nou dua pekan mendatang, dan sanksi itu bisa diperpanjang karena "sikap agresif" yang dicatat oleh sang pengadil.

Vinas berpendapat bahwa masalah Vinicius melampaui "gestur tidak bertanggung jawabnya". Klub tidak menyembunyikan kekhawatiran atas kondisi fisiknya, karena ia kini "sangat jauh dari level yang dikenal", terutama setelah menandatangani "perpanjangan kontrak bernilai jutaan" yang berlaku hingga 2032.

Penulis menambahkan bahwa pendukung Los Blancos menyambut Vinicius dengan cemoohan saat ia masuk ke lapangan, karena "ada sesuatu yang rusak antara Bernabeu dan pemain Brasil itu pada musim lalu, dan tampaknya bukan luka yang mudah disembuhkan".

Ia menilai reaksi rekan-rekan setim dan Mourinho, yang membentuk lingkaran besar untuk memeluknya setelah gol yang akhirnya dianulir, menunjukkan "kehendak kolektif untuk memanjakan Vinicius dan memulihkan versi terbaik dirinya", sebuah "terapi yang, sampai saat ini, gagal", menurut penulis.



