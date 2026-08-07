Sebuah berkas keamanan yang bocor milik kepolisian Amerika Serikat mengungkap besarnya ancaman berbahaya yang mengepung turnamen Piala Dunia, mencakup upaya-upaya teror dan ancaman pembunuhan yang menyasar para bintang paling menonjol turnamen serta para wasitnya.

Menurut dokumen yang dikutip surat kabar Inggris "The Sun" dari situs Informacion.es, timnas Argentina dan bintangnya, Lionel Messi, berada di pusat ancaman-ancaman tersebut. Sebelum pertandingan Argentina melawan Yordania, seorang pria menelepon Bandara Dallas dan mengancam akan menyerbu stadion bersama dua orang lainnya sambil membawa granat tangan dan senapan AR-15, mengancam akan menyerang polisi dan para pemain kedua timnas, serta secara khusus menyebut akan membunuh Messi.

Skenario serupa terulang sebelum pertandingan Argentina melawan Mesir, ketika salah satu tersangka menulis di situs "X" bahwa ia akan masuk ke stadion Atlanta dan meledakkan dirinya dengan empat bom yang diikat ke tubuhnya untuk menyasar Messi.

Pada pertandingan yang sama, polisi menerima telepon lain yang mengaku adanya tiga bom di dalam tempat-tempat sampah di tribun, sehingga memicu operasi penggeledahan besar-besaran dengan melibatkan para ahli bahan peledak dan anjing pelacak.

Cristiano Ronaldo pun tak luput dari ancaman, di mana seorang pegawai FIFA melaporkan bahwa seorang pria mencurigakan meminta rincian mengenai tempat menginap sang bintang Portugal itu, sementara seorang penggemar lain menyerbu hotel pemain tersebut dan mencoba naik lift bersamanya, dan ketika polisi menghentikannya, ia mengklaim bahwa ia hanya ingin berfoto selfie.

Ancaman juga menyasar tim perwasitan, di mana wasit Prancis François Letexier menerima lebih dari 6 ribu pesan ancaman melalui WhatsApp setelah keputusan-keputusannya dalam pertandingan Argentina melawan Mesir, sementara wasit video Willy Delajod menerima ancaman pembunuhan dari suporter Mesir yang marah.

Ancaman meluas hingga ke para pemain yang menyia-nyiakan peluang menentukan, di mana pemain Norwegia Alexander Sørloth dan istrinya menerima ancaman pembunuhan setelah kegagalannya mengumpan kepada Erling Haaland di perempat final melawan Inggris, sementara pemain Kolombia Jhon Jáminton Campaz menghadapi nasib serupa setelah menyia-nyiakan tendangan penalti, dan bahkan tak dapat kembali bersama timnas negaranya.

Insiden-insiden ini mengingatkan kembali pada terbunuhnya bek Kolombia Andrés Escobar pada tahun 1994 setelah ia mencetak gol bunuh diri.

Dalam insiden lainnya, suporter Paraguay membakar patung bertuliskan nama Mbappé setelah kekalahan dari Prancis, dan sang bintang Prancis itu mendapat teriakan rasialis, di antaranya serangan dari seorang senator Paraguay. Timnas Korea Selatan juga mendapat pengamanan ketat setelah tersingkir dari fase grup, dan pelatihnya Hong Myung-bo menjadi sasaran kemarahan publik yang mendorong polisi untuk menyelidiki proses penunjukannya.

Adapun timnas Inggris, pusat medianya mengalami pelanggaran keamanan setelah masuknya seorang pria yang membawa kunci pas sambil berteriak, dan pusat itu diubah menjadi benteng yang dikelilingi tiga lapis pengamanan, penghalang beton, serta layar anti-penembak jitu, disertai pemberlakuan zona larangan terbang untuk mencegah serangan pesawat nirawak dan pengerahan besar-besaran polisi bersenjata, dalam apa yang digambarkan sebagai edisi Piala Dunia yang paling diperketat pengamanannya sepanjang masa.