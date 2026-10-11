Vinicius Junior menjadi bintang paling mencolok dalam laga Real Madrid melawan Villarreal, terutama pada jam-jam setelah pertandingan berakhir.

Kartu merah yang diterima Vinicius membuat Real Madrid harus menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain, sekaligus menyebabkan gol yang ia cetak sendiri dianulir. Hal itu berpengaruh pada menit-menit akhir pertandingan dan nyaris membahayakan kemenangan Los Blancos.

Banyak jurnalis menyoroti insiden ini, terutama karena hal tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan Vinicius dan seharusnya tidak ia lakukan.

Bintang Brasil itu memiliki pengalaman yang cukup untuk menghindari kesalahan semacam itu yang merugikan tim. Hal inilah yang ditegaskan jurnalis Ruben Canizares ketika berbicara tentang momen yang terjadi dalam laga Real Madrid versus Villarreal.

Situs Defensa Central memuat pernyataan Canizares yang ia sampaikan kepada program "Tiempo de Juego" yang disiarkan radio Cope.

Ruben Canizares berkata, "Vinicius tidak tahu peraturan permainan. Ia merusak serangan yang luar biasa dan berakhir dengan gol."

Ia menambahkan, "Tindakannya bodoh. Ia seharusnya lebih cerdas, karena pertandingan sudah akan selesai pada momen itu."

Memang masih bisa diperdebatkan apakah menjambak rambut secara ringan, tanpa membuat keseimbangan lawan terganggu, sudah cukup untuk membuat seorang pemain diusir keluar lapangan.

Namun, menurut peraturan permainan, tindakan tersebut memang layak mendapat kartu merah, dan setelah itu tinggal bagaimana para pengadil menerapkan peraturan secara benar dan adil. Vinicius seharusnya memahami hal tersebut agar situasi seperti ini tidak terulang.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena jurnalis Canizares menegaskan bahwa "Vinicius lebih cepat daripada Saliba, dan ia lebih unggul dalam hal penempatan posisi."

Karena itu, tidak ada alasan apa pun untuk merusak sebuah serangan luar biasa yang berakhir dengan gol, hanya karena tindakan yang sebenarnya sama sekali tidak perlu dilakukan. Gol itu tidak disahkan, dan Real Madrid dipaksa menderita selama menit-menit akhir pertandingan.