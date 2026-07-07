Senator Paraguay, Celeste Amarela, memicu krisis diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Paraguay dan Prancis, setelah ia menyerang bintang tim nasional Prancis, Kylian Mbappé, dengan pernyataan rasis yang mengejutkan. Ia kemudian menggelar konferensi pers pada hari Selasa ini, di mana ia menolak untuk meminta maaf dan menuduh FIFA berada di balik krisis tersebut, dan ia menyampaikan pesan peringatan kepada penyerang Real Madrid itu: “Jangan meremehkan aku, Mbappé.”

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan khusus untuk membahas masalah ini, Senator Paraguay Celeste Amarilla kembali menyinggung penyerang Prancis tersebut, dengan mengatakan: “Si biadab ini bahkan tidak bisa menulis. Alih-alih ASI, dia menyusu dari kelapa, dan makhluk paling beradab yang pernah dia dengar adalah simpanse. Kamu seharusnya menunjuknya dengan jari tengahmu, Orlando Gil. Aku melakukannya di Senat dan tidak terjadi apa-apa. Orang Kamerun yang dijajah, berpura-pura menjadi orang Prancis, pembangkang, baru kaya, sombong, dan jelek.”

Dia menambahkan dalam pernyataan yang menimbulkan kehebohan luas: “Dia tegang dan ketakutan sepanjang pertandingan, persis seperti seluruh timnya. Mereka bahkan tidak bisa mencetak satu gol pun; mereka menang hanya karena kebetulan.. Satu-satunya hal yang dikritik banyak dari kami adalah kami tidak menamparnya dengan kepalan tangan di akhir pertandingan. Namun, saya bukan penggemar sepak bola.”

Kylian Mbappé kemudian menanggapi pernyataan senator Paraguay tersebut dengan mengatakan: “Nyonya Celeste Amarela, Anda adalah wanita yang hina, tidak layak menduduki jabatan Anda. Anda tidak mewakili Paraguay, negara yang telah menunjukkan semangat dan kehormatan sepanjang turnamen ini. Karena kelancangan dan rasisme Anda yang mencolok, dunia sudah melupakan perjalanan dan upaya bersejarah para pemain Anda selama Piala Dunia ini, sehingga membuka jalan bagi seorang wanita yang tidak kompeten untuk mencoreng reputasi negaranya.”

Mbappé menambahkan dalam pernyataan yang keras: “Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti dia menyebarkan kebencian dan rasisme mereka ke seluruh dunia,” di saat isu ini memicu perselisihan geopolitik kecil antara pemerintah Prancis dan Paraguay.

Pada sore hari Selasa ini, Celeste Amarela menggelar konferensi pers baru, namun itu bukanlah kesempatan untuk meminta maaf seperti yang diharapkan sebagian orang; sebaliknya, politisi Paraguay itu justru memicu kontroversi kembali, di mana ia pada awalnya menyiratkan adanya konspirasi dari FIFA, dengan mengklaim bahwa FIFA berada di balik seluruh kasus ini.

Amarella mengatakan: “Seperti yang saya sebutkan dalam pernyataan saya kemarin, ini adalah urusan antara saya dan Mbappé. Saya tidak berbicara tentang Prancis. Saya berbicara atas nama pribadi; saya tidak mewakili siapa pun, juga bukan partai saya. Saya berhak mengemukakan pendapat, meskipun saya adalah anggota Senat; karena di atas segalanya, saya adalah seorang warga negara. Saya berhak mengatakan apa yang saya inginkan, mendukung tim yang saya inginkan, dan mengemukakan pendapat. Itu adalah hak yang dijamin bagi kita semua.”

Dia bertanya dengan nada kecaman: “Bagaimana pernyataan saya bisa tersebar luas? Mengapa ada kekhawatiran sebesar ini? Mengapa Macron menelepon Presiden Paraguay untuk memintanya diam?”, merujuk pada campur tangan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam krisis tersebut.

Amarella menegaskan bahwa “ini bukan soal Mbappé; orang-orang tidak membela kamu, Mbappé, melainkan soal FIFA, yang merupakan kekuatan fasis. Ada lingkaran setan antara kekuatan politik global dan FIFA,” dalam tuduhan terang-terangan terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) atas campur tangannya dalam urusan politik.

Dia menambahkan: “Saya membalas Mbappé, dan hal itu nyaris berubah menjadi perang. Namun, inilah FIFA. Ini adalah otoritas yang melampaui kedaulatan nasional. Saya dan Mbappé hanyalah dua bidak dalam permainan catur ini, yang tidak lagi berputar di sekitar sepak bola, melainkan di sekitar politik. Trump melakukan apa yang dia inginkan. Mengapa kita tidak memiliki kekuasaan ini? Mengapa Santiago Peña (Presiden Paraguay) tidak bisa melakukannya?”

Dia melanjutkan dengan nada marah: “Tidak ada yang membela para pemain kami. Infantino-lah yang menghubungi Macron agar Macron menghubungi presiden dan meminta saya untuk diam. Agar saya mengulangi apa yang dikatakan Mbappé kepada para pemain kami di lapangan. Tidak ada yang akan membela para pemain kami. Saya akan melakukannya, kapan pun saya mau, dan dengan cara yang saya pilih. Mbappé tidak meminta saya untuk meminta maaf, dan saya tidak punya alasan untuk itu. Saya menulis apa yang seharusnya saya tulis.”

Dalam kontradiksi yang mencolok, Amarela mengakui bahwa pernyataannya bersifat rasis, dengan mengatakan: “Saya menarik kembali apa yang saya tulis, ya, itu rasis, dan karena itu saya menghapus postingan saya. Saya meminta maaf kepada semua orang, saya membenci rasisme. Saya sedang menjalani proses pemulihan. Saya berasal dari masyarakat di mana segalanya berbeda. Di Eropa, mereka bisa melakukan apa pun yang mereka inginkan, begitu pula di Prancis.”

Namun, ia segera kembali ke nada suaranya yang menantang, sambil berkata: “Tapi saya katakan kepada Federasi Sepak Bola Prancis bahwa mereka boleh menunjuk pengacara jika mau, tetapi mereka tidak berhak mengajukan pengaduan terhadap saya. Saya tidak menyebut nama mereka; jika mereka ingin mengajukan pengaduan, silakan saja. Pemerintah kami telah bertindak memalukan; Macron menghubungi mereka, dan mereka menghubungi saya secara langsung. Ini komentar saya; saya bukan bagian dari pemerintah, melainkan dari oposisi.”

Amariella menegaskan kembali kritiknya terhadap penyerang Real Madrid itu, dengan mengatakan: “Ketika Mbappé, si sombong itu, berteriak ke wajah para pemain kami, tidak ada yang membelanya. Ketika orang Prancis mengatakan bahwa orang Paraguay itu menjijikkan, tidak ada yang keberatan. Bukankah seharusnya saya yang bersuara? Tidak ada yang keberatan. Lalu saya mengatakan bahwa mereka makan kelapa, dan tiba-tiba itu menjadi skandal.”

Dia menambahkan dengan nada emosional: “Orang-orang Paraguay, Afrika, dan Amerika Selatan, kita semua sama, kita mengalami diskriminasi; bagi mereka, kita adalah ‘zanj’ (orang kulit hitam kerdil). FIFA ada di balik semua ini. Mereka ingin mencampuri politik. Satu-satunya orang yang bisa mengajukan keluhan terhadapku adalah Mbappé. Prancis bisa berbuat sesuka hati. Aku sudah mengalami diskriminasi di Eropa.”

Dia melanjutkan: “Saya telah menarik kembali pernyataan saya, tetapi Mbappé juga harus menarik kembali pernyataannya. Jangan campuri urusan orang-orang Paraguay, Mbappé. Di sini, kami lah yang memenjarakan Ronaldinho,” merujuk pada insiden terkenal ketika bintang Brasil itu dipenjara di Paraguay.

Amariella menutup konferensi persnya dengan pesan peringatan yang jelas kepada Mbappé: “Jangan meremehkan saya, Mbappé,” sebuah pesan yang jelas dan tegas yang menandakan eskalasi krisis di antara kedua belah pihak.