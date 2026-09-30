Serangan balik: sponsor Manchester City mengancam akan menuntut Liga Primer

Perseteruan Manchester City dengan Liga Primer Inggris memasuki babak baru, setelah maskapai penerbangan Uni Emirat Arab "Etihad Airways", sponsor utama klub tersebut, mengungkap bahwa mereka tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap liga, menyusul disebutnya nama mereka secara tidak langsung dalam putusan yang dikeluarkan terkait pelanggaran finansial klub.

Menurut surat kabar "Daily Mail", perusahaan tersebut menegaskan bahwa mereka "menolak secara mutlak" hasil dan kesimpulan yang tercantum dalam keputusan komisi independen, seraya menyatakan bahwa mereka telah mulai meminta konsultasi hukum untuk menentukan langkah-langkah yang dapat diambil guna melindungi kepentingan mereka.

Eskalasi ini muncul setelah Liga Primer Inggris menerbitkan, kemarin Selasa, putusan yang telah lama dinanti dari komisi independen, yang menyimpulkan bahwa Manchester City menyembunyikan pendanaan melebihi 830 juta pound sterling melalui sejumlah kesepakatan komersial antara tahun 2009 dan 2018, periode di mana klub tersebut meraih delapan gelar.

Menurut putusan tersebut, Manchester City mengklaim telah memperoleh 949,94 juta pound sterling dari kesepakatan-kesepakatan komersial itu, sementara komisi menilai bahwa hanya 119,25 juta pound sterling di antaranya yang merupakan pendapatan sah, sedangkan sebagian besar pendanaan berasal dari pemilik klub, Abu Dhabi United Group, sehingga komisi menyimpulkan adanya manipulasi finansial senilai sekitar 900 juta pound sterling.

"Etihad Airways" menolak hasil putusan

Meskipun "Etihad Airways" tidak disebut namanya dalam putusan yang diterbitkan, perusahaan tersebut telah terkait dengan Manchester City sejak tahun 2009, sebagai sponsor stadion, jersey, dan pusat latihan klub.

Pada tahun 2011, perusahaan tersebut menandatangani perjanjian sponsorship dengan klub senilai 400 juta pound sterling untuk jangka waktu 10 tahun, sebelum kemudian diperpanjang.

Seorang juru bicara "Etihad Airways" mengatakan: "Etihad Airways menolak secara mutlak setiap hasil, kesimpulan, atau isyarat yang menunjukkan bahwa perusahaan terlibat dalam pengaturan komersial yang tidak sepatutnya."

Ia menambahkan bahwa cara Liga Primer Inggris mengumumkan hasil putusan komisi, setelah rentetan kebocoran dan laporan selektif, "telah menciptakan dampak yang merugikan bagi Etihad Airways", meskipun nama perusahaan tidak tercantum dalam versi putusan yang diterbitkan dan telah disunting.

Perusahaan tersebut menjelaskan: "Sama sekali tidak pernah Liga Primer Inggris menghubungi Etihad Airways atau melibatkannya dalam proses terkait pendapat komisi. Dengan demikian, Etihad Airways tidak diberikan kesempatan apa pun oleh liga untuk membela diri, atau menyampaikan informasi yang relevan, atau memastikan akurasi dan keadilan informasi yang diandalkan dalam mencapai kesimpulan yang kini mungkin dipandang merugikan perusahaan."

Peringatan langsung kepada Liga Primer Inggris

"Etihad Airways" meningkatkan nada bicaranya, dengan menyatakan kekhawatiran "yang mendalam" atas cara kasus ini ditangani di media.

Perusahaan tersebut mengatakan: "Kurangnya kejelasan dan transparansi, ditambah pengungkapan informasi yang selektif, telah menciptakan dampak yang merugikan bagi Etihad Airways meskipun perusahaan tidak disebutkan dalam keputusan yang diterbitkan. Liga Primer Inggris harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari cara hasil-hasil ini disajikan."

Pada saat yang sama, perusahaan tersebut menegaskan bahwa komitmennya terhadap Manchester City "tetap kuat", seraya menambahkan: "Kami berdiri di sisi klub, para pendukungnya, dan komunitas Etihad Airways yang lebih luas, sementara Manchester City menggugat kesimpulan komisi melalui prosedur yang tersedia baginya."

Perusahaan tersebut menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Etihad Airways akan meminta nasihat hukum yang sesuai mengenai opsi dan upaya pemulihan yang tersedia untuk melindungi kepentingannya."