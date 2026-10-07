Pertunjukan cahaya dan drone yang digelar dalam seremoni penghormatan untuk Lionel Messi usai laga perpisahannya bersama Argentina justru menghasilkan salah satu pemandangan paling memalukan pada malam itu.

Messi menjalani laga terakhirnya dengan seragam Argentina pada dini hari Rabu, dan ikut berkontribusi dalam kemenangan telak di laga uji coba melawan Benin (3-0), ketika ia mencetak satu gol dan membuat dua assist.

Saat semua mata tertuju ke langit, termasuk 85 ribu penonton di Stadion Monumental dan Leo sendiri, gambar pertama yang ditampilkan dari udara adalah logo dan nama salah satu sponsor Federasi Sepak Bola Argentina, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "AS".

Surat kabar itu menambahkan bahwa trik komersial murahan dari Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) pada momen mengharukan seperti ini membuat Messi kebingungan dan memancing kemarahan para suporter, yang tak ragu melontarkan sorakan cemoohan dari tribune.

Mereka melanjutkan: "Bahkan pada hari penting ini, Federasi Sepak Bola Argentina tidak mampu melepaskan keserakahannya untuk meraup keuntungan dari sebagian penghormatan yang seharusnya menjadikan Messi sebagai satu-satunya pusat perhatian, tanpa yang lain".

Mereka menyambung: "Selama kurang lebih sepuluh detik, muncul logo sebuah perusahaan broker asuransi yang mensponsori Federasi Sepak Bola Argentina, diikuti oleh namanya. Iklan ini berdampak negatif, karena Argentina begitu murka atas tercorengnya nama Messi pada momen seperti ini".

Bahkan akun perusahaan asuransi tersebut di media sosial terpaksa menonaktifkan kolom komentar pada unggahan-unggahannya akibat derasnya hujatan, keluhan, dan protes yang diterimanya, sebagaimana yang juga dilakukan Federasi Sepak Bola Argentina.















