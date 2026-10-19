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imago-sport-1084568957.jpgAnadolu Agency
Diterjemahkan oleh

"Serahkan Salah kepada saya"-bek Besiktas lontarkan tantangan berani jelang laga Trabzon

Trabzonspor vs Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Sang Firaun Berhadapan dengan Satu Orang

Bek Besiktas asal Turki, Emirhan Topcu, menaikkan tensi tantangan jelang laga yang dinanti melawan Trabzonspor, setelah ia berjanji akan bertanggung jawab mengawal pemain Mesir Mohamed Salah, dalam pernyataan yang mencerminkan besarnya taruhan untuk meredam ancaman penyerang tim lawan tersebut.

Trabzonspor menjamu Besiktas malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan Liga Super Turki, dalam duel langsung antara dua tim yang hanya terpaut dua poin di klasemen, yang menjadikan laga ini punya nilai penting berlipat dalam persaingan posisi papan atas.

Trabzonspor menempati peringkat kelima dengan 13 poin, sementara Besiktas berada di peringkat keempat dengan 15 poin. Tuan rumah berharap dapat memanfaatkan dukungan suporter untuk merebut kemenangan, sedangkan tim tamu berusaha memperlebar jarak dengan rival mereka dan naik di klasemen kompetisi.

Menurut surat kabar Turki "Sabah", Topcu menunjukkan kepercayaan dirinya atas kemampuannya untuk meredam ancaman Mohamed Salah, yang tampil mengesankan dengan seragam Trabzonspor, setelah mencetak 7 gol dan menyumbangkan 3 assist selama 7 pertandingan pertamanya musim ini di berbagai kompetisi.

Surat kabar tersebut mengutip ucapan bek Besiktas itu kepada rekan-rekannya sebelum laga besar ini: "Serahkan Mohamed Salah kepada saya."

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