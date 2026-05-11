Seragam ketiga adidas terbaru Meksiko merupakan penghormatan yang berani terhadap sejarah Piala Dunia

Meksiko dan adidas telah memperkenalkan seragam ketiga baru menjelang Piala Dunia FIFA 2026, dengan desain kaos yang menghormati peran historis negara tersebut sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah turnamen ini sebanyak tiga kali.

Didesain berdasarkan konsep “Mexican Wa(y)ve”, jersey ini menampilkan pola grafis ‘MX’ dengan warna senada di seluruh bagian, disertai logo trefoil adidas Originals yang terinspirasi gaya retro, serta pesan “Somos México” (“Kami adalah Meksiko”) yang dijahit pada desainnya.

Kaus ini dimaksudkan sebagai perayaan identitas Meksiko dan budaya sepak bola menjelang Piala Dunia di kandang sendiri, dengan adidas menggambarkan kaus tersebut sebagai simbol persatuan antara para pemain dan pendukung.

“Seragam baru ini mewakili lebih dari sekadar inovasi desain; ini adalah manifestasi dari semangat Meksiko di setiap benangnya,” kata Pablo Cavallaro, Direktur Senior Aktivasi Merek di adidas Meksiko.

Seiring dengan peluncuran di lapangan, adidas juga telah meluncurkan kolaborasi gaya hidup dengan Someone Somewhere yang menampilkan detail buatan tangan yang dibuat oleh para pengrajin wanita dari wilayah Sierra Norte di Puebla. Koleksi ini mencakup versi khusus “Artisan JSY” dari kaos tersebut dengan detail bordir dan kerah bergaya polo.

Meksiko akan memperkenalkan jersey ketiga barunya saat menghadapi tim nasional sepak bola Ghana pada 22 Mei, dengan jersey tersebut sudah tersedia sekarang melalui adidas, Fanatics, dan pengecer terpilih.

Seragam ketiga Meksiko akan tersedia untuk dibeli mulai 11 Mei 2026 melalui adidas, Fanatics, dan pengecer terpilih.

Diharapkan jersey ini akan terjual habis dengan cepat mengingat tingginya permintaan untuk Piala Dunia 2026 dan edisi kolaborasi gaya hidup yang terbatas.

