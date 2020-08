Sepuluh Tahun Karier Oh Inkyun Di Indonesia Berakhir

Oh Inkyun akhirnya harus berpisah dengan Arema FC, dan menetapkan pensiun.

Perjalanan panjang karier Oh Inkyun di sepakbola Indonesia akhirnya berhenti tahun ini. Gelandang asal Korea Selatan itu resmi berpisah dengan Arema FC dan menetapkan untuk pensiun.

Keputusan Inkyun untuk gantung sepatu diketahui dari unggahan lewat akun Instagram pribadi miliknya. Diketahui, bahwa eks Persib Bandung tersebut dilepas oleh Arema, yang baru 2020 ini merekrutnya.

Inkyun menjadi penjelajah Nusantara sejak pertama kali mendarat di Indonesia, dari mulai PS Bengkulu, PSMS Medan, hingga Persipura Jayapura pernah ia bela. Waktu yang tak singkat di Indonesia itu jelas sangat membekas.

"Dari tahun 2010, mulai Pulau Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan hampir sepuluh tahun main bola di negara saya sukai. Saya sangat senang dan banyak pengalaman luar biasa saat ada di Indonesia," tulis Inkyun.

"Banyak kenangan mulai sepakbola dan teman-teman, atau orang-orang yang ramai. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung atau membantu saya," sambung pemain berusia 35 tahun tersebut.

Sejak 2007 Inkyun menggeluti karier di sepakbola profesional, hingga akhirnya pertama meretas mimpi di Asia Tenggara bersama klub Singapura, Balestier Khalsa. Dari sana, ia pun menyeberang untuk bermain di Indonesia.

Eks Chungju Hummel ini mengakui bahwa Indonesia menjadi tempat yang paling indah nan berkesan selama bermain si kulit bulat. Namun pilihan untuk pensiun setelah sepuluh tahun menikmati Indonesia adalah hal yang harus dilakukan.

"Saya jelas bisa dibilang dalam karier sepakbola paling indah, dan paling banyak pengalaman saya dapat itu di Indonesia. Mulai hari (23/8) ini saya ingin bicara gantung sepatu. Bukan karena saya malas atau bagaimana," tulisnya.

"Tapi saya harus berpikir 'second life', kehidupan kedua . Mulai dari PS Bengkulu, PSMS, Persela, Persegres, Mitra Kukar, Persib Bandung, Persipura Jayapura, Arema. Semua tim saya tidak bisa lupa."

"Dan waktu saya bermain selalu main dengan penuh semangat dan hati. Jadi tidak ada satu tim pun saya lupa. Saya selalu berdoa untuk orang-orang dan sepakbola indonesia maju, dan sehat terus. Goodbye. See you again!"