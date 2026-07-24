Untuk memaksimalkan potensi ofensif besar milik Los Blancos, pelatih bintang asal Portugal itu kabarnya merencanakan kebangkitan kembali permainan transisi legendaris dari masa lalu di Bernabeu. Menurut laporan harian olahraga Spanyol, prioritas khusus dalam rancangan Mourinho terletak pada pemanfaatan permainan kombinasi yang sudah berjalan baik, yang telah dikembangkan Güler bersama Kylian Mbappe pada awal musim lalu.

Pertimbangan taktis di balik langkah ini mengikuti pola yang sudah teruji: Mbappe menempati peran yang persis sama di Madrid seperti yang dulu dijalankan Cristiano Ronaldo. Sementara itu, Güler yang berusia 21 tahun dinilai secara internal sebagai sosok ideal untuk mereplikasi tugas-tugas yang dikuasai Özil dengan brilian selama era tiga tahunnya berkostum putih.

Perbandingan antara kedua pemain teknis itu sama sekali bukan hal baru dan sudah beredar di media Spanyol sejak kepindahan Güler senilai €30 juta dari Fenerbahce ke Madrid pada musim panas 2023. Selain memiliki akar Turki yang sama, keduanya menonjol lewat permainan umpan progresif, visi bermain luar biasa di ruang sempit, serta kemampuan untuk membongkar barisan pertahanan rendah dengan umpan penentu.

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Bagaimana rencana Jose Mourinho untuk Arda Güler di Real Madrid?

Fakta bahwa Mourinho kini kembali memegang tanggung jawab di pinggir lapangan terasa sejalan dengan spekulasi tersebut. Bagaimanapun, sosok 63 tahun itulah yang pada periode pertamanya di Real berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik Özil.

Sejak kedatangannya di ibu kota Spanyol, perkembangan Güler sama sekali tidak mandek, tetapi tempat utama yang permanen di skuad bertabur bintang itu sejauh ini belum berhasil ia amankan. Menit bermainnya tersebar secara variatif di sayap kanan, jalur dalam kanan, serta sesekali menjalankan tugas dalam permainan membangun serangan dari lini bawah - sebuah keadaan yang setidaknya menunjukkan kemampuan adaptasi taktisnya.

Dari pemain dengan tipe seperti ini, yang terutama kuat dalam permainan kombinasi dan kreativitas, Mourinho kini ingin mengeluarkan kemampuan maksimal. Apakah pelatih kepala yang saat ini tengah bekerja intensif pada struktur skuad itu sudah menyimpan rencana ini secara internal, untuk sementara Mundo Deportivo tidak mengungkapkannya.

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Rencana Mourinho untuk Arda Güler: "Mesut Özil 2.0"

Rencana itu didukung oleh jadwal pada masa pramusim. Karena tim nasional Turki tersingkir lebih awal di Piala Dunia, Güler kembali tanpa beban rangkaian laga internasional yang panjang. Hal itu memberi Mourinho kesempatan langka untuk bekerja tanpa jeda dengan gelandang tersebut di lapangan latihan sepanjang musim panas, sebelum kompetisi resmi dimulai.

Dengan demikian, Güler memiliki peluang untuk merekomendasikan dirinya secara berkelanjutan bagi sebuah peran utama yang didefinisikan dengan jelas dalam sistem. Bagi Mourinho sendiri, pramusim menjadi fase uji coba untuk menentukan apakah rencana dengan peran ala "Mesut Özil 2.0", seperti yang disebut surat kabar itu, benar-benar menghasilkan dampak yang diinginkan. Bagaimanapun, Güler sudah sempat memperlihatkan indikasi kemampuan bermain yang mendukung hal tersebut di masa lalu.