Pada menit ke-23 pertandingan, Güler mengayunkan sikunya ke belakang saat berduel lari dengan Peque Fernandez. Pemain Sevilla bernomor punggung sepuluh itu kemudian terjatuh, memegangi wajahnya, dan sempat mendapat perawatan. Pemain asal Turki tersebut lolos tanpa peringatan. Sebaliknya, Dean Huijsen dan Felix masing-masing mendapat kartu kuning atas tindakan mereka setelah insiden itu. Tujuh menit kemudian, Güler mencetak gol spektakuler untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Insiden kedua juga memicu kekesalan tim tamu. Menjelang gol kedua yang mereka kebobolan dari Kylian Mbappe, kubu Andalusia memprotes dugaan pelanggaran Ibrahima Konate terhadap Robbie Ure. Namun, tayangan ulang insiden itu tidak ditampilkan dalam siaran televisi.

Di situs resminya, FC Sevilla melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan wasit Mateo Busquets Ferrer. "4-1: Sikut dan hanya itu," tulis klub tersebut sebagai judul setelah pertandingan. Merujuk pada tindakan terhadap Ure yang tidak dihukum, mereka menulis: "Satu gambar berbicara lebih dari seribu kata."

Pelatih Sevilla Luis Garcia Plaza juga berbicara blak-blakan dalam konferensi pers dan menghabiskan hampir seluruh sesi untuk membahas keputusan wasit. Mengenai tindakan Güler, sang pelatih menyebutnya sebagai "kartu merah yang sangat jelas" dan berkata: "Sejak sikutan itu, pertandingan seharusnya berlangsung dengan situasi yang sama sekali berbeda. Dalam pertandingan sebelas lawan sebelas, mereka mungkin lebih baik, tetapi kesempatan kami untuk menjalani pertandingan yang berbeda telah dirampas."

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Pelatih Sevilla sindir Real, Barcelona, dan Atletico

Dugaan pelanggaran terhadap penyerang Ure juga dianggap sang pelatih sebagai keputusan yang jelas-jelas keliru: "Wasit tidak menjalani hari yang baik. Mereka tidak membiarkan kami bermain. Hari ini, sejak menit ke-23 kami seharusnya bermain dengan keunggulan jumlah pemain. Mereka yang paling banyak mengeluh justru paling tidak punya alasan untuk itu: Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Saya sudah lama berkecimpung di dunia ini dan ceritanya selalu sama."

Dengan pernyataan itu, Plaza cukup jelas merujuk pada perseteruan antara bos LaLiga Javier Tebas dan Real Madrid yang belakangan kembali memanas. Real Madrid berulang kali merasa dirugikan oleh wasit dalam kompetisi liga serta menuntut reformasi menyeluruh dan pengunduran diri Tebas.

Kekecewaan juga dirasakan para pemain. Bek sayap Juan Iglesias mengungkapkan kekesalannya kepada Movistar: "Kami tetap bersaing dalam pertandingan dan sudah memberikan segalanya. Saya melihat pelanggaran terhadap Peque yang bagi saya tampak seperti serangan fisik. Ada juga pelanggaran terhadap Ruben Vargas sebelum salah satu gol Real Madrid, tetapi insiden itu bahkan tidak ditayangkan di televisi."

Iglesias melanjutkan: "Ada keputusan-keputusan yang berada di luar kendali kami. Sering kali kita tidak bisa berbicara dengan wasit karena mereka tidak mengizinkannya. Mereka hanya bilang, 'Pergi dari sini, saya beri kamu kartu.' Itu selalu menjadi solusi paling mudah. Kami sudah tahu bagaimana jalannya pertandingan di sini."

Kapten Kike Salas juga melontarkan kritik keras. "Pelanggaran Arda Güler sudah jelas. Anda bisa melihat sikutan yang diterima Peque. Itu jelas mengubah jalannya pertandingan untuk keuntungan mereka, lalu skor menjadi 1-0," kata sang bek.

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"Obsesi": Jose Mourinho tepis kritik Sevilla

Salas juga tidak memahami mengapa VAR tidak turun tangan: "Saya tidak mengerti mengapa insiden ini tidak ditinjau. Kami tidak meminta apa pun selain rasa hormat dan agar apa yang terjadi mendapat perhatian semestinya. Kami kecewa, tetapi Anda juga bisa melihat pelanggaran terhadap Ruben Vargas."

Di kubu lawan, pelatih Real Jose Mourinho meredam persoalan itu dan tidak memahami kehebohan seputar insiden-insiden tersebut. Pelatih asal Portugal itu mengatakan bahwa ia tidak memahami "obsesi yang membuat begitu banyak pertanyaan diajukan tentang persoalan ini".

Mourinho menjelaskan: "Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada saya apa yang katanya terjadi. Saya belum melihat satu gambar pun. Saya sudah meminta rekaman kepada para analis saya dan pihak televisi, tetapi saya tidak bisa melihat apa pun dari hal-hal yang dibicarakan dan mengganggu Luis."

Menurut Mourinho, "wajar jika hal sebaliknya akan lebih sering menimpa kami". Sang pelatih melanjutkan: "Jika suatu hari terjadi sesuatu yang menurut saya menguntungkan kami, saya tidak akan keberatan mengakuinya."