Tim asuhan pelatih Martin Demichelis yang tampil penuh gairah mempermalukan Eintracht Frankfurt dengan kemenangan meyakinkan 6:0 (4:0) dan kembali mendekat ke kelompok papan atas liga.

Ezechiel Banzuzi (1'), Christopher Nkunku yang tampil gemilang dengan tiga gol (5', 41', 44'), Antonio Nusa (54') dan pemain pengganti Tidiam Gomis (89') memastikan RB juga menatap duel Liga Champions melawan PSV Eindhoven pada Selasa mendatang dengan kepercayaan diri tinggi.

Bagi Eintracht, Leipzig tetap menjadi tempat yang buruk. Pada musim lalu pun Frankfurt sudah dibantai RB (0:6), dan kini mereka kembali menelan kekalahan telak berikutnya. Di bawah pelatih baru Adi Hütter, tim asal Hessen itu semakin terjerumus ke dalam krisis setelah hanya meraih satu kemenangan dari lima laga liga.

Eintracht Frankfurt: Bagaimana reaksi Adi Hütter dan para pemain?

Setelah itu, keterkejutan total menyelimuti kubu SGE. "Sulit bagi saya menerima penampilan tim seperti ini. Bahwa kami kalah 0:6 di Leipzig sangat menyakitkan," kata Jonathan Burkardt dan menegaskan: "Saya terutama merasa kasihan kepada para suporter pria dan wanita yang datang ke sini bersama kami dan harus menyaksikan omong kosong ini. Kami sama sekali tidak kompak, kalah dalam setiap duel di lini belakang, lalu terlihat seperti tim anak sekolah. Jika tidak semua orang mengambil tanggung jawab, kami akan kembali punya masalah pekan depan. Para pemain senior juga kembali gagal hari ini."

Kiper Noah Atubolu murka: "Kebobolan 16 gol dalam lima pertandingan itu sangat parah, kami harus segera mengubah sesuatu. Cara kami masuk ke pertandingan ini benar-benar buruk. Cara seperti ini sama sekali tidak bisa diterima. Kami semua bermain untuk Eintracht Frankfurt, untuk salah satu klub terbesar di Jerman, 3.500 fans ikut datang - dan kami kalah 0:6 di sini. Kami harus malu. Ini tidak boleh terus berlanjut."

Hütter secara gamblang mempertanyakan kelayakan lini pertahanannya untuk Bundesliga setelah "kekalahan telak" itu. "Menurut saya, dari hasil akhirnya memang terlalu besar, tetapi kami benar-benar bertahan dengan buruk. Cara kami membiarkan umpan silang masuk, cara kami tidak berorientasi pada lawan di dalam kotak penalti, cara kami kehilangan aspek fisik. Kami membiarkan serangan balik terjadi, kami tidak menghentikannya dengan pelanggaran taktis, itu tidak bisa di Bundesliga. Kami akan menganalisisnya dengan keras dan adil sekarang, tetapi setelah itu kami harus kembali merangkul para pemain. Anak-anak ini juga tidak mengampuni diri mereka sendiri dalam wawancara, dan itu memang sudah seharusnya."

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Inilah alasan RB Leipzig berada di bawah tekanan

Leipzig berada di bawah tekanan untuk meraih hasil sebelum jeda internasional panjang di tengah performa yang naik turun - dan mereka dengan cepat menghapus semua keraguan. Dari area pertahanan sendiri, RB membangun serangan lewat sisi kanan hingga ke kotak penalti, di mana Neil El Aynaoui melepaskan umpan silang dan hanya dalam 56 detik menemukan Banzuzi yang berdiri bebas di tiang jauh.

RB melanjutkan momentum setelah start kilat itu menghadapi pertahanan Eintracht yang masih terlihat mengantuk dan segera menambah gol. Nnamdi Collins yang masuk ke susunan pemain inti dikelabui oleh Nusa, pemain Norwegia itu bergerak ke dalam dan memberi umpan kepada pencetak gol Nkunku di dalam kotak penalti.

Keunggulan itu pada awalnya tidak banyak mengubah pendekatan tim Saxony tersebut. RB meyakinkan dengan tekanan pressing sejak awal, tampil rajin berlari dan bermain dengan tempo tinggi. Frankfurt hanya perlahan pulih dari pukulan di fase awal, tetapi kemudian semakin mampu membalikkan duel ini ke arah mereka.

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Maarten Vandevoordt menggagalkan upaya kebangkitan Frankfurt

Peluang besar pertama disia-siakan Ritsu Doan (31') saat berdiri bebas di depan kiper RB Maarten Vandevoordt, yang setelah itu juga tampil apik saat menghadapi Ansgar Knauff (37') dan penyerang tim nasional Jonathan Burkhardt (38'). Di tengah fase terbaik Frankfurt, RB kembali memberi pukulan telak berikutnya lewat sebuah serangan balik. Bahkan sebelum turun minum, Nkunku menuntaskan hat-trick sempurna pertama dalam sejarah Bundesliga Leipzig.

Hütter bereaksi saat jeda dan antara lain memasukkan pemain tim nasional anyar Younes Ebnoutalib. Namun ancaman yang lebih besar tetap datang dari Leipzig, yang kembali menambah gol lewat Nusa. Banzuzi (63') nyaris melengkapi setengah lusin gol dari jarak dekat. Frankfurt hanya sesekali menciptakan peluang seperti melalui Knauff (70'), yang gagal dari sudut sempit.