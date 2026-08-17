Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 11 Agustus 2026 dan kini telah diperbarui.

"Sedikit kecepatan dan sedikit dribel satu lawan satu jelas merupakan elemen yang sedang kami cari," ungkap direktur olahraga BVB Ole Book mengenai profil pemain yang dibutuhkan, sebelum kesepakatan dengan Said El Mala dari 1. FC Köln batal. Hal itu sangat masuk akal, sebab hingga saat itu tidak ada seorang pun di skuad yang mewakili karakteristik tersebut. Karim Adeyemi sudah dilepas ke FC Barcelona.

Kini BVB bergerak cepat merespons gagalnya transfer El Mala dan merekrut alternatif: Giannis Konstantelias datang dari PAOK Thessaloniki dengan biaya transfer yang dikabarkan sekitar €30 juta termasuk bonus. Pemain 23 tahun itu sepenuhnya memiliki kemampuan yang disebutkan Book.

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Sinetron transfer gila Giannis Konstantelias dan VfB Stuttgart

Kelebihan Konstantelias adalah kontrol bola yang rapat, dribel, teknik luar biasa, serta visi permainan yang baik di antara lini. Pemain Yunani itu bisa menggunakan kedua kaki, akurat dalam umpan, dan fleksibel dimainkan sebagai nomor 10 klasik maupun di posisi sayap.

Bahwa Book belakangan harus menjalin kontak dengan PAOK, juara Yunani 2024, nyaris seperti keajaiban. Sebab, gelandang yang sudah 18 kali membela tim nasional itu, yang sejauh ini mencatatkan 190 pertandingan kompetitif untuk klub masa kecilnya dengan 44 gol dan 26 assist, sudah beberapa kali nyaris hengkang.

Contohnya ke VfB Stuttgart. Namun tepat setahun lalu, klub asal Swabia itu mengalami odisea sejati dalam upaya merekrut Konstantelias - dan gagal.

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"Presiden pistol" PAOK melarang transfer Konstantelias

Namun itu bukan karena kesalahan mereka sendiri. Melainkan karena Ivan Savvidis, pengusaha Rusia-Yunani yang sudah hampir sepuluh tahun menjadi presiden PAOK. Sebagai pengingat: Savvidis adalah sosok yang pada Maret 2018, dalam laga panas antara PAOK dan AEK Athena setelah sebuah gol dianulir, menerobos ke lapangan dengan marah sambil membawa pistol di pinggang untuk memprotes wasit. Liga Yunani kemudian dihentikan selama tiga pekan, dan empat tahun kemudian pria 67 tahun itu dijatuhi hukuman percobaan 25 bulan.

Savvidis sama sekali tidak ingin melepas Konstantelias, tetapi kemudian melunak karena keinginan sang pemain untuk pindah dan prospek mendapatkan €20 juta yang dibidik dari VfB. Namun ia rupanya tidak memperhitungkan fan PAOK yang sangat emosional. Mereka - dan ini masih ungkapan yang halus - naik pitam dan melontarkan kritik keras terhadap langkah klub yang ingin melepas pemain terbaik dalam skuad justru pada musim peringatan 100 tahun berdirinya klub.

Karena itulah Konstantelias menerima panggilan telepon dari Savvidis di gerbang bandara Amsterdam, sesaat sebelum berangkat ke Stuttgart. Isinya: transfer dibatalkan, segera kembali ke pemusatan latihan di Den Haag. Beberapa hari kemudian, Konstantelias dan Savvidis berpose dengan jempol teracung dalam sebuah foto dan saling menyanjung lewat pernyataan yang terkesan dibuat-buat - karena Konstantelias telah memperpanjang kontraknya hingga 2029.

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"Seperti menonton Neymar": Giannis Konstantelias sudah bersinar sejak dini

Konstantelias lalu menutup musim lalu dengan 14 gol dan sembilan assist dalam 40 pertandingan. Drama transfer itu tampaknya langsung ia buang jauh-jauh, dan ia kian berkembang menjadi pemimpin tim. Kapten PAOK Dimitris Pelkas menulis di Instagram Story-nya: "Penyihir kecil di antara kami."

Konstantelias memang sudah akrab dengan transfer yang gagal sejak usia sangat muda. Tiga tahun sebelum ia menjalani debut di kompetisi internasional pada September 2021 dan disebut media Yunani sebagai "talenta 18 karat", Konstantelias sempat menjalani trial di FC Barcelona. Klub Catalan itu menawarkan €500.000 untuk pemain yang saat itu baru berusia 15 tahun. FC Bayern München dan FC Fulham juga mengajukan tawaran, sementara Ajax Amsterdam dan FC Chelsea turut menyatakan minat.

Namun PAOK bersikeras meminta nominal tujuh digit. Tidak ada yang mau membayarnya, sehingga Konstantelias tetap bertahan di klub yang ia masuki pada 2013. Ia datang dari klub amatir Agia Paraskevi di kota kelahirannya, Volos. Di sana ia sudah membuat banyak orang terkagum-kagum sejak kecil. Alexandros Malakasiotis, kepala akademi klub saat itu, berkata tentangnya: "Pemain seperti dia tidak muncul setiap hari. Bahkan tidak setiap 50 tahun. Dia punya bakat yang unik. Bagi saya, dia fenomena. Saat dia berada dalam situasi satu lawan satu, rasanya seperti menonton Neymar."

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"Bisa melakukan hal-hal ajaib": Ini idola Giannis Konstantelias

Pemain Brasil itu pernah disebut Konstantelias sebagai "panutan terbesar saya", karena: "Saya menganggap gaya bermainnya lebih menarik daripada siapa pun." Sementara gaya bermainnya sendiri ia gambarkan sebagai "kreatif, saya selalu ingin memberi sesuatu yang ekstra di sepertiga akhir lapangan".

Ia nyaris melakukan itu di Red Bull Salzburg pada musim setelah gelar juara yang diraih pada pekan terakhir. Saat itu Konstantelias berusia 21 tahun dan rekan setimnya asal Austria, Stefan Schwab, mengatakan kepada kicker tentang dirinya: "Dia adalah tipe pemain ofensif yang pada dasarnya bisa bermain dalam sistem apa pun. Tekniknya luar biasa. Dia punya kecepatan, bagus dengan bola, bisa melewati pemain, bisa membuat pemain lain bersinar. Ini pemain yang luar biasa, dia bisa melakukan hal-hal ajaib. Dia benar-benar punya kualitas untuk bermain di liga top."

Namun, seperti bisa diduga, transfer itu tidak terwujud meski ada tawaran bernilai jutaan dari Salzburg. Hanya sekali PAOK melepas Konstantelias, itu pun cuma selama 162 hari. Ia dipinjamkan ke klub Belgia KAS Eupen pada paruh kedua musim 2021/22, antara lain di bawah asuhan pelatih Jerman Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias: Rekor penjualan baru PAOK Saloniki

Secara statistik, masa peminjaman itu memang tidak terlihat mengesankan dengan hanya 157 menit bermain dan tanpa satu pun penampilan sebagai starter dalam delapan pertandingan yang dijalani. Namun, untuk perkembangannya, pengalaman singkat di luar negeri itu sangat penting. Setelah itu, Konstantelias kian menjelma menjadi rising star di PAOK.

Tetapi kini ia akhirnya berhasil melompat ke salah satu liga top Eropa. Di Dortmund, Konstantelias harus bekerja lebih keras karena kini ia tidak lagi memegang peran sebagai satu-satunya bintang.

Sebagai gantinya, ia menjadi rekor penjualan baru klub tradisional Yunani tersebut. Sebelumnya, daftar itu dipimpin Stefanos Tzimas, yang pindah ke 1. FC Nürnberg pada 2025 dan menghasilkan total hampir €22 juta bagi PAOK.

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Adegan ganjil Giannis Konstantelias di bandara Dortmund

Klub itu memang tidak dengan senang hati melepas pemain andalannya. Salah satunya karena kini mereka mendapat tekanan dari suporternya sendiri. Sebab, kejadian menjelang tanda tangan Konstantelias bersama BVB memang cukup mirip dengan yang terjadi pada musim panas lalu.

Sekali lagi muncul penolakan dari kalangan fan PAOK, kelompok ultra berpengaruh "Gate 4" dalam sebuah pernyataan menuntut pembatalan transfer tersebut. Situasi menjadi lebih ganjil lagi saat Konstantelias tiba di bandara Dortmund pada hari Minggu.

Di depan publik, ia ditegur oleh seseorang yang diduga fan PAOK. Orang itu juga memegang ponsel yang kemungkinan dipakai sejumlah suporter lain untuk berbicara dengan gelandang tersebut selama sekitar satu menit lewat panggilan video. Namun semua itu tak mengubah apa pun - Konstantelias akan bermain dengan seragam Borussia.

Giannis Konstantelias: Ringkasan karier profesionalnya