Tepat sebelum kemenangan 5-0 Si Nyonya Tua di Liga Europa atas NEC Nijmegen dari Belanda, pelatih asal Italia itu berbicara tegas soal Woltemade. "Dia tidak berada dalam kondisi yang terlalu baik saat datang. Dia masih harus dibangun. Kami harus memberinya kesempatan bermain. Dia dan Kolo Muani juga bisa bermain bersama," kata Spalletti, seraya menegaskan: "Tetapi saya membutuhkan alternatif nyata untuk lini serang selama pertandingan."

Baik pemain timnas Jerman itu (mencetak gol ketiga lewat penalti) maupun Kolo Muani (mencetak gol kelima setelah masuk sebagai pemain pengganti) sama-sama mencetak gol pertama mereka musim ini dalam beberapa jam berikutnya. Khususnya bagi Woltemade, gol itu menjadi semacam pelepasan, setelah pers Italia baru beberapa hari lalu melontarkan kritik keras kepadanya. "Dia masih harus banyak belajar dan beradaptasi dengan level liga Italia," tulis La Gazzetta dello Sport setelah kekalahan pertama Juve musim ini saat takluk 2-3 dari US Sassuolo.

Di saat yang sama, Woltemade juga untuk pertama kalinya tampil sebagai starter setelah pada musim panas pindah ke Turin dari Newcastle United dengan status pinjaman. Pada menit ke-35, dia akhirnya bisa ikut merayakan berkat gestur luar biasa dari rekan setimnya, Nico Gonzalez. Pemain Argentina itu, yang juga pernah memiliki masa lalu bersama VfB Stuttgart, secara demonstratif menyerahkan bola kepada pemain Jerman tersebut sebelum eksekusi dan menyibak rambut rekannya itu sebagai bentuk dukungan. Spalletti memberikan tepuk tangan apresiatif dari pinggir lapangan, sementara semua rekan setim ikut merayakannya.

Bagaimana reaksi Luciano Spalletti dan pers terhadap gol Nick Woltemade?

"Dia hidup untuk momen-momen seperti ini. Semoga ini menjadi awal yang baru," kata Spalletti setelah peluit akhir. "Gol debut Woltemade memberinya kepercayaan diri. Pemain baru Juve itu sekarang bisa benar-benar melesat," tulis Gazzetta dello Sport. Menurut Corriere della Sera, para penggemar merayakan "penalti sempurna itu seperti sebuah pembebasan".

"Woltemade berjuang dan tetap tenang saat mengambil penalti pertamanya," nilai Corriere dello Sport. Debutnya sebagai starter disebut "benar-benar menjanjikan". Woltemade menikmati laga tersebut: "Menang di kandang selalu positif, dan ini adalah malam yang indah," kata pemain 24 tahun itu. "Tetapi saya masih belum sepenuhnya puas dengan penampilan saya. Saya masih ingin berkembang agar bisa membantu tim saya."

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Tim DFB: Apakah Nick Woltemade dipanggil Jürgen Klopp?

Setelah kekalahan dari Sassuolo, Spalletti sempat mengisyaratkan bahwa untuk sementara tampaknya belum akan ada perubahan pada tempat Woltemade di bangku cadangan. Pemain 24 tahun itu harus terlebih dahulu mencapai level kebugaran yang dibutuhkan. Melawan Nijmegen, pada akhirnya dia bertahan di lapangan selama 83 menit dan mengambil langkah berikutnya dalam pencarian performa terbaiknya, sebelum menghadapi Atalanta Bergamo pada hari Minggu.

Mungkin saja Spalletti kemudian benar-benar mewujudkan gagasannya dan memainkan Woltemade serta Kolo Muani bersama-sama, atau baru melakukannya setelah jeda internasional XXL, ketika Woltemade mungkin sudah menambah kepercayaan diri. Penyerang bertubuh jangkung itu memang masuk dalam skuad kedua Jürgen Klopp untuk dua laga Nations League berikutnya melawan Serbia (1 Oktober) dan Yunani (4 Oktober), seperti diumumkan pelatih timnas baru itu - ironisnya - tepat pada hari gol perdana Woltemade.

Woltemade sebelumnya juga merupakan bagian dari skuad Piala Dunia racikan Julian Nagelsmann, tetapi nyaris tidak memainkan peran berarti karena minimnya waktu bermain di Newcastle setelah transfernya yang bernilai lebih dari 75 juta euro. Situasinya yang sulit di The Magpies juga tidak berubah setelah kedatangan pelatih Jerman Matthias Jaissle, meski sang pelatih bahkan sebelumnya telah mencari pembicaraan dengan pelatih VfB, Sebastian Hoeneß. Kepindahan pinjaman ke Juve pun menjadi konsekuensinya.