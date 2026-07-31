"Seolah-olah kami hidup di dalam sebuah skenario film".. dengan kata-kata inilah Juanjo Espai, ayah dari penyerang baru Real Madrid Carlos Espai, merangkum jam-jam dramatis yang mengubah hidup putranya secara total, saat dalam satu hari ia berubah dari berlatih bersama Levante menjadi menandatangani kontraknya dengan Los Blancos.

Juanjo Espai mengungkap detail momen-momen luar biasa yang dialami keluarganya selama jam-jam terakhir sebelum kepindahan putranya, Carlos, ke Real Madrid rampung, dalam sebuah transfer yang ia gambarkan sebagai "mengejutkan" bahkan bagi orang-orang terdekatnya.

Espai menjelaskan, dalam wawancaranya dengan radio "Cadena SER" Spanyol, bahwa putranya masih berlatih kemarin pagi bersama tim Levante, sementara para agennya sedang bernegosiasi soal kepindahannya ke klub Brighton, sebelum semua data berubah dalam hitungan jam dan kepindahannya ke klub Los Merengues pun dipastikan.

Espai sang ayah berkata: "Apa yang dialami putraku mirip dengan adegan dari sebuah film. Begitu kami tiba di Valdebebas untuk menandatangani kontrak, kami langsung diberi tahu bahwa pelatih Jose Mourinho ingin bertemu dan menyambut kami".

Ia menambahkan sambil menggambarkan momen pertemuan itu: "Mourinho datang dan sangat ramah kepada kami semua.. lalu ia memegang kerah baju Carlos, membawanya ke ruangannya, dan berkata: ini milikku. Ia duduk bersamanya beberapa saat, menjelaskan perannya di tim, dan memberitahunya secara rinci apa yang ia butuhkan darinya".

Dalam wawancara lain dengan "COPE Valencia", Juanjo menceritakan detail lain yang mengungkap besarnya ketegangan yang menyertai transfer ini: "Carlos sedang menyantap makan malam dengan tenang bersama Emilio Butragueño di Stadion Santiago Bernabeu, menunggu segala sesuatunya dipastikan agar ia bisa menandatangani. Ini bukan hal yang biasa.. pada akhirnya semuanya berjalan lancar; ia telah membuat lompatan kualitas".

Mengenai hal tersulit yang ia hadapi secara pribadi selama jam-jam itu, ayah pemain tersebut menegaskan bahwa menyimpan rahasia adalah sesuatu yang "mengerikan", dan berkata: "Menyembunyikan hal itu dan tidak bisa membicarakannya sangat melelahkan.. bahkan ibuku, nenek Carlos, dan saudara laki-lakiku tidak tahu apa-apa.. aku tidak bisa memberi tahu siapa pun".

Bergabungnya Carlos Espai ke Real Madrid memberi penyerang muda asal Valencia itu kesempatan seumur hidup, setelah hari pertama di Valdebebas yang digambarkan ayahnya sebagai "tak masuk akal".