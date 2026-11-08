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Paul Merson melontarkan pujian kepada kapten Arsenal, Martin Odegaard, setelah penampilannya menjadi penentu kemenangan atas Hull City. Mantan gelandang itu menyebut pemain asal Norwegia tersebut ibarat rekrutan baru setelah ia membawa Arsenal meraih tiga poin penting untuk memperlebar keunggulan di puncak klasemen Liga Primer.

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Arsenal menang susah payah atas Hull

Arsenal harus bekerja keras untuk meraih kemenangan 1-0 atas Hull City yang baru promosi di Stadion Emirates. Tim asuhan Mikel Arteta tampak akan kehilangan poin sebelum Martin Odegaard mencetak gol kemenangan pada menit ke-72.

Kemenangan penting itu membuat Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris. Posisi mereka di puncak semakin kuat setelah rivalnya dalam perebutan gelar, Manchester City, secara mengejutkan kalah 3-1 di markas Nottingham Forest.

Brighton yang sedang tampil impresif menjadi satu-satunya tim yang telah mengalahkan Arsenal musim ini. Mereka bisa memperkecil selisih dengan Arsenal di puncak menjadi lima poin jika mengalahkan Brentford.

Merson puji penampilan luar biasa kapten Arsenal

Mantan gelandang Arsenal, Merson, sangat terkesan dengan kontribusi Odegaard yang menentukan kemenangan. Merson menilai pemain asal Norwegia itu sebagai sosok terbaik untuk tim London utara tersebut sejak awal musim.

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"Dia tampil luar biasa. Dia satu-satunya pemain yang benar-benar bisa menggerakkan bola dengan cepat," kata Merson kepada Sky Sports. "Dia menggerakkan bola dengan cepat, bergerak, dan masuk ke posisi-posisi yang tepat. Saya rasa terlalu banyak pemain melakukan terlalu banyak sentuhan sehingga permainan melambat dan Hull mendapat sedikit peluang.

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"Saya pikir dia tampil luar biasa musim ini, seperti pemain baru bagi Arsenal dan sejauh ini dia menjadi pemain terbaik. Tidak bagus, tetapi ini hasil yang baik bagi Arsenal. Sekali lagi, dia menjadi salah satu pemain terbaik dalam pertandingan itu."

Odegaard kembali tajam di depan gawang

Odegaard tampil jauh lebih tajam dalam urusan mencetak gol sepanjang musim 2026-27. Golnya ke gawang Hull menambah koleksi golnya menjadi lima di semua kompetisi, jauh lebih baik dibandingkan torehan enam gol dalam 45 penampilan musim lalu.

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Kapten Arsenal itu menunjukkan respons cepat untuk memastikan kemenangan. Konstantinos Tzolakis gagal menahan bola sepenuhnya saat merespons tendangan keras Noni Madueke, dan Odegaard menjadi pemain tercepat yang bereaksi di dalam kotak penalti.

"Dia yang pertama bereaksi dan ada dua bek di depannya," jelas Merson. "Karena reaksinya, dia bisa melewati mereka, melepaskan tembakan, lalu bola sedikit membentur pemain lain dan meluncur di bawah lengan kiper."

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Laga penting menanti Arsenal

Arsenal akan berusaha keras menjaga momentum saat kembali beraksi di Liga Primer Inggris setelah jeda internasional. Tim asuhan Arteta dijadwalkan menghadapi Newcastle United di Liga Primer Inggris pada 21 November, lalu menjamu Borussia Dortmund di Liga Champions tiga hari kemudian. Setelah itu, Arsenal akan menghadapi laga berat melawan Manchester City pada 29 November.