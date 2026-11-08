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Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Seperti rekrutan baru!” Paul Merson puji Martin Odegaard setelah aksi gemilang kapten Arsenal itu menaklukkan Hull City dan membawa timnya unggul enam poin

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Paul Merson melontarkan pujian kepada kapten Arsenal, Martin Odegaard, setelah penampilannya menjadi penentu kemenangan atas Hull City. Mantan gelandang itu menyebut pemain asal Norwegia tersebut ibarat rekrutan baru setelah ia membawa Arsenal meraih tiga poin penting untuk memperlebar keunggulan di puncak klasemen Liga Primer.

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Arsenal menang susah payah atas Hull

Arsenal harus bekerja keras untuk meraih kemenangan 1-0 atas Hull City yang baru promosi di Stadion Emirates. Tim asuhan Mikel Arteta tampak akan kehilangan poin sebelum Martin Odegaard mencetak gol kemenangan pada menit ke-72.

Kemenangan penting itu membuat Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris. Posisi mereka di puncak semakin kuat setelah rivalnya dalam perebutan gelar, Manchester City, secara mengejutkan kalah 3-1 di markas Nottingham Forest.

Brighton yang sedang tampil impresif menjadi satu-satunya tim yang telah mengalahkan Arsenal musim ini. Mereka bisa memperkecil selisih dengan Arsenal di puncak menjadi lima poin jika mengalahkan Brentford.

Merson puji penampilan luar biasa kapten Arsenal

Mantan gelandang Arsenal, Merson, sangat terkesan dengan kontribusi Odegaard yang menentukan kemenangan. Merson menilai pemain asal Norwegia itu sebagai sosok terbaik untuk tim London utara tersebut sejak awal musim.

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"Dia tampil luar biasa. Dia satu-satunya pemain yang benar-benar bisa menggerakkan bola dengan cepat," kata Merson kepada Sky Sports. "Dia menggerakkan bola dengan cepat, bergerak, dan masuk ke posisi-posisi yang tepat. Saya rasa terlalu banyak pemain melakukan terlalu banyak sentuhan sehingga permainan melambat dan Hull mendapat sedikit peluang.

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"Saya pikir dia tampil luar biasa musim ini, seperti pemain baru bagi Arsenal dan sejauh ini dia menjadi pemain terbaik. Tidak bagus, tetapi ini hasil yang baik bagi Arsenal. Sekali lagi, dia menjadi salah satu pemain terbaik dalam pertandingan itu."

Odegaard kembali tajam di depan gawang

Odegaard tampil jauh lebih tajam dalam urusan mencetak gol sepanjang musim 2026-27. Golnya ke gawang Hull menambah koleksi golnya menjadi lima di semua kompetisi, jauh lebih baik dibandingkan torehan enam gol dalam 45 penampilan musim lalu.

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Kapten Arsenal itu menunjukkan respons cepat untuk memastikan kemenangan. Konstantinos Tzolakis gagal menahan bola sepenuhnya saat merespons tendangan keras Noni Madueke, dan Odegaard menjadi pemain tercepat yang bereaksi di dalam kotak penalti.

"Dia yang pertama bereaksi dan ada dua bek di depannya," jelas Merson. "Karena reaksinya, dia bisa melewati mereka, melepaskan tembakan, lalu bola sedikit membentur pemain lain dan meluncur di bawah lengan kiper."

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Laga penting menanti Arsenal

Arsenal akan berusaha keras menjaga momentum saat kembali beraksi di Liga Primer Inggris setelah jeda internasional. Tim asuhan Arteta dijadwalkan menghadapi Newcastle United di Liga Primer Inggris pada 21 November, lalu menjamu Borussia Dortmund di Liga Champions tiga hari kemudian. Setelah itu, Arsenal akan menghadapi laga berat melawan Manchester City pada 29 November.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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