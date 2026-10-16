"Itu pertandingan terbaik saya bersama Juve. Saya menunjukkan beberapa aksi bagus, tetapi saya masih bisa tampil lebih baik," kata pemain timnas Jerman itu setelah mencetak gol penyeimbang sementara dalam kemenangan 2-1 Si Nyonya Tua atas Celta Vigo. "Gol selalu memberi saya kepercayaan diri, tetapi saya ingin terus berkembang," tambah Woltemade.

Gol kemenangan dicetak rekan duet Woltemade di lini depan, Randal Kolo Muani, pada menit kedua masa tambahan waktu. "Ketika ada dua penyerang di lapangan, para bek lebih sulit menjaga kami," kata pemain pinjaman dari Newcastle United itu tentang kerja samanya dengan mantan pemain Frankfurt tersebut. "Namun, saya bukan pelatihnya (Luciano Spalletti; catatan redaksi), dan apa pun yang diputuskan pelatih pasti merupakan keputusan yang tepat."

Bagi Woltemade, yang berada di posisi tepat setelah Marcos Alonso gagal mengontrol bola dengan dada, itu adalah gol keduanya di Liga Europa untuk Bianconeri sejak kedatangannya pada musim panas. Namun, gol itu belum membungkam para pengkritiknya di surat kabar Italia, seperti terlihat dari penilaian Gazzetta dello Sport.

"Woltemade berusaha memainkan peran penyerang tengah dengan kegigihan yang sama sia-sianya seperti pria paruh baya yang mencoba mengenakan kembali setelan pernikahannya dari dua puluh tahun lalu (dengan berat badan beberapa kilogram lebih banyak)," tulis surat kabar itu. Sebaliknya, penilaian atas golnya terdengar sangat datar. Tembakannya disebut mengarah "tepat ke sudut gawang kami".

Nick Woltemade dikritik tajam setelah penampilan terbarunya di liga

Woltemade masih menghadapi situasi sulit di Italia. Salah satu alasannya, ia belum mencetak gol pertamanya di Serie A, meski sejauh ini ia juga hanya dimainkan sebagai pemain pengganti di kompetisi tersebut. Setelah hasil imbang 1-1 melawan Cagliari pada akhir pekan, Tuttosport khususnya melontarkan kritik keras kepada mantan pemain Stuttgart itu. "Semoga beruntung, Tuan Spalletti, dalam menemukan peran bagi pemain ini, yang saat ini tampak seperti sosok asing di tim," tulis surat kabar tersebut tentang penampilannya, sembari memberinya nilai 5. Dalam tajuk-tajuk berita lain, ia disebut "mengecewakan", "sama sekali tidak pada tempatnya", dan "pemain bermasalah".

Gol pertama Woltemade untuk Juve tercipta, dalam penampilan pertamanya sekaligus terakhir sebagai starter sebelum laga melawan Celta Vigo, lewat penalti melawan NEC Nijmegen. Klub asal Turin itu tidak memiliki opsi pembelian untuk sang penyerang, yang masih terikat kontrak dengan Newcastle hingga 2031.