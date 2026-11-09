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Roy Keane melontarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Michael Carrick di Manchester United. Ia menyamakan manajer yang tengah mendapat sorotan itu dengan “politikus” yang menghindari jawaban lugas. Legenda Manchester United tersebut mengungkapkan kekesalannya setelah hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa di Old Trafford yang mendebarkan, tetapi menjadi bencana dari sisi pertahanan.

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Old Trafford menyaksikan laga sengit delapan gol

Aston Villa mengejutkan pendukung tuan rumah dengan unggul dua gol dalam empat menit pertama. United bangkit untuk menyamakan kedudukan sebelum jeda, tetapi kembali terpuruk tepat setelah babak kedua dimulai hingga tertinggal 4-2.

Di ambang kekalahan, tuan rumah secara ajaib menyelamatkan satu poin pada pengujung waktu tambahan. Gol-gol telat Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu memastikan hasil imbang 4-4 yang luar biasa, tetapi penampilan yang kacau itu tidak banyak meredakan sorotan yang kian tajam terhadap posisi Carrick.

Keane kritik komentar Carrick selepas pertandingan

Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Carrick menegaskan timnya perlu “lebih rapat” tanpa banyak memberikan kejelasan mengenai masa depannya sendiri. Pernyataan itu membuat Keane geram. Ia menuding mantan rekan setimnya menghindari persoalan yang sebenarnya.

“Situasi ini jelas sulit bagi sang manajer. Tidak diragukan lagi, dia berada di bawah tekanan. Dia banyak bicara, tetapi tidak banyak yang disampaikan. Saya tidak tahu apakah itu taktik. Seperti politikus,” kata Keane kepada Sky Sports. “Dia terus mengatakan bahwa kami perlu lebih rapat dan ada hal-hal yang perlu kami benahi. Namun, mereka harus segera melakukannya. Ini awal musim terburuk dalam entah berapa tahun, semua statistik ini tidak terlalu bagus. Jika Anda terus kebobolan dan memberi lawan peluang, keadaan ini akan terus berlanjut.”

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Mantan kapten United itu menuntut solusi segera untuk kelemahan mereka. “Perubahan apa yang bisa kita harapkan dalam beberapa pekan dan bulan ke depan? Apa yang sedang mereka benahi? Mereka harus tampil jauh lebih baik daripada ini,” tambahnya.

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Kekacauan lini belakang membayangi kebangkitan United di akhir laga

Meski melontarkan kritik keras, Keane tetap mengakui kegigihan skuad tersebut. “Saya rasa sebelumnya kami sudah mengatakan bahwa ada tanda tanya mengenai tim ini, tetapi mereka menunjukkan sedikit semangat juang, sedikit hasrat dan, seburuk apa pun pertandingan ini dari segi permainan, mereka terus berjuang sampai akhir,” ujarnya. “Jadi, di satu sisi, kebobolan empat gol di kandang itu buruk sekali, tetapi mereka terus berjuang, sehingga kita harus memberi mereka sedikit pujian.”

Namun, Keane menekankan kenyataan pahit dari kesulitan mereka: “Jika melihat gambaran besarnya, menonton United terasa seperti naik rollercoaster. Beberapa bagian benar-benar buruk. Cara mereka bertahan sejak awal pertandingan, lalu pada awal babak kedua, tetapi mereka menemukan cara meraih satu poin dalam laga ketika mereka tampak sudah habis. Itu tetap masih jauh dari cukup baik untuk mencoba mendekati papan tengah klasemen.”

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Kekecewaan berlanjut seiring meningkatnya kekhawatiran akan degradasi

Penyerang United, Matheus Cunha, menggambarkan suasana di ruang ganti dengan mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas kesalahan-kesalahan yang terus berulang. “Sangat lelah. Saya merasa sangat kecewa,” aku Cunha. “Setelah pertandingan malam itu, kami banyak berbicara tentang bagaimana kami kebobolan gol, lalu tetap bertahan dan mengubah mentalitas kami untuk kembali ke pertandingan. Namun, kami melakukannya lagi, kami kebobolan beberapa gol. Kami tidak boleh melakukannya. Kami harus bermain seperti Manchester United dan terus maju.”

Satu poin yang diraih secara dramatis itu membuat United masih terpuruk di zona degradasi, dengan hanya satu kemenangan di Liga Primer sepanjang musim ini. Carrick harus segera membenahi pertahanan yang rapuh dan menanamkan kepercayaan diri kepada skuad yang terpecah, atau petinggi klub mungkin segera terpaksa mengambil keputusan drastis terkait posisi manajer.