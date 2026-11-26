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Kapten sementara Brasil, Raphinha, memperkirakan ujian berat saat menghadapi Jepang dalam laga persahabatan internasional di Singapura, Sabtu. Pertemuan ulang setelah duel mereka di Piala Dunia musim panas ini di Houston berlangsung ketika pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, bersiap menjalani dua laga terakhir dari masa jabatannya selama delapan tahun.

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Kapten sementara perkirakan duel sengit

Raphinha akan mengenakan ban kapten dan seragam ikonis bernomor 10 di Stadion Nasional Singapura, sementara kapten utama Marquinhos absen karena cedera. Jepang bertekad membalas kekalahan 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia Juni lalu setelah Brasil bangkit di pengujung laga . Sementara itu, Moriyasu, 58 tahun, akan meninggalkan jabatannya lebih awal karena gejolak di Arab Saudi membuat Piala Asia ditunda dari awal 2027 hingga Desember 2027.

Kembali ke tim, Raphinha siap memimpin

Kembali memperkuat tim setelah absen dalam pertemuan pada Juni di Texas akibat cedera hamstring kanan, penyerang Barcelona itu datang dalam performa tajam sebagai top skor La Liga dengan 15 gol musim ini . Ia juga menyadari ancaman Jepang, yang mencatat kemenangan bersejarah 3-2 setelah bangkit dalam laga persahabatan di Tokyo pada Oktober lalu . Itu merupakan kemenangan pertama Jepang atas juara dunia lima kali tersebut di level senior.

Peringatan Raphinha bahwa Jepang akan memberikan ujian taktik yang berat menjelang berakhirnya masa jabatan Hajime Moriyasu menambah daya tarik duel internasional di Singapura ini. Jika Anda membuka akun baru di Inggris untuk bertaruh pada pertandingan atau pasar taruhan pemain, memasukkan kode bonus bet365 kami akan memberi Anda akses ke kredit taruhan sambutan.

Menjelang pertandingan Sabtu, Raphinha mengatakan: "Bagi saya, bermain melawan Jepang seperti bermain dalam pertandingan Piala Dunia. Saya melihatnya sebagai laga yang sangat sulit dan rumit. Namun, menurut saya, pertandingan seperti ini penting untuk mengetahui level kami dan apa yang bisa kami tingkatkan, bukan hanya secara individu di lapangan, tetapi juga secara kolektif. Ini ujian yang bagus melawan tim hebat."

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Ancelotti yakin Moriyasu mampu melatih di mana pun

Setelah Brasil tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia oleh Norwegia, pelatih kepala Carlo Ancelotti membawa skuad muda Brasil ke Asia untuk memulai siklus baru.

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Berbicara kepada media pada Jumat, pelatih asal Italia itu mengatakan: "[Jepang] tampil sangat baik saat melawan kami di Piala Dunia. Itu pertandingan yang sulit. Besok juga akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka sangat terorganisasi, baik saat bertahan maupun menyerang. Kami membutuhkan pertandingan yang kompetitif untuk berkembang dan memberi pengalaman kepada para pemain muda kami."

Ancelotti juga yakin Moriyasu mampu melatih di Eropa menjelang berakhir lebih awalnya kontrak jangka pendek sang pelatih dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang, yang semula berlaku hingga Februari 2027: "Dia punya waktu untuk bekerja bersama tim nasional. Dia membangun tim yang kuat dan sangat terorganisasi. Menurut saya, dia bekerja dengan sangat baik dan memiliki semua kualitas untuk melatih serta memimpin tim di mana pun di dunia."

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Rencana pergantian pelatih menyusul laga terakhir pada Selasa

Setelah pertandingan Sabtu, Moriyasu akan memimpin laga terakhirnya melawan Paraguay pada Selasa, 17 November, sebelum menyerahkan jabatan kepada pelatih tim nasional U-23, Go Oiwa. Penggantinya dijadwalkan menjalani debut dalam laga persahabatan kandang pada Maret, menjelang Piala Asia yang telah dijadwalkan ulang dan akan berlangsung dari 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028. Pada Selasa yang sama, Brasil akan menutup agenda 2026 mereka dengan menghadapi tuan rumah Singapura.