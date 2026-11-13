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Adhe Makayasa
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“Seperti pertandingan Piala Dunia”: Kapten Brasil Raphinha memperkirakan ujian berat melawan Jepang di Singapura saat masa panjang kepemimpinan Hajime Moriyasu mendekati akhir

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Kapten sementara Brasil, Raphinha, memperkirakan timnya akan menghadapi ujian berat melawan Jepang dalam laga persahabatan internasional di Singapura pada Sabtu. Pertandingan ulang dari pertemuan mereka di Piala Dunia musim panas ini di Houston tersebut berlangsung ketika pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, bersiap menghadapi dua laga terakhir dalam masa jabatannya selama delapan tahun.

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Kapten pengganti antisipasi duel sengit

Raphinha akan mengenakan ban kapten sekaligus seragam ikonik bernomor punggung 10 di Stadion Nasional Singapura karena kapten utama Marquinhos absen akibat cedera. Tim Asia itu bertekad membalas kekalahan 2-1 akibat kebangkitan lawan pada pengujung laga di babak 32 besar Piala Dunia pada Juni. Sementara itu, Moriyasu, 58 tahun, akan mengakhiri masa jabatannya lebih awal karena gejolak di Arab Saudi membuat Piala Asia ditunda dari awal 2027 hingga Desember 2027.

Penyerang yang kembali siap mengemban peran pemimpin

Kembali ke skuad setelah absen dalam pertemuan pada Juni di Texas akibat cedera hamstring kanan, penyerang Barcelona itu datang dengan performa produktif sebagai pencetak gol terbanyak La Liga musim ini dengan 15 gol. Ia juga memahami ancaman lawan yang mencatatkan kemenangan bersejarah 3-2 lewat kebangkitan dalam laga persahabatan di Tokyo pada Oktober lalu, ketika mereka untuk pertama kalinya mengalahkan juara dunia lima kali itu di level senior.

Berbicara menjelang laga Sabtu, Raphinha mengatakan: "Bagi saya, bermain melawan Jepang seperti pertandingan Piala Dunia. Saya melihatnya sebagai laga yang sangat sulit dan rumit, tetapi menurut saya, pertandingan seperti ini penting untuk mengetahui level kami dan apa yang bisa kami tingkatkan, bukan hanya secara individu di lapangan, melainkan juga secara kolektif. Ini ujian yang bagus melawan tim hebat."

Ancelotti yakini kualitas sejawatnya yang akan mundur

Setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia pada babak 16 besar melawan Norwegia, pelatih kepala Carlo Ancelotti membawa skuad muda Brasil ke Asia untuk memulai siklus baru.

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Berbicara kepada media pada Jumat, pria Italia itu mengatakan: "[Jepang] tampil sangat baik saat melawan kami di Piala Dunia. Itu pertandingan yang sulit. Pertandingan besok juga akan sulit karena mereka sangat terorganisasi, baik saat bertahan maupun menyerang. Kami perlu menjalani pertandingan yang kompetitif agar bisa berkembang dan memberi pengalaman kepada para pemain muda kami."

Ancelotti juga yakin Moriyasu mampu melatih di Eropa saat kontrak jangka pendeknya dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang, yang semula berlaku hingga Februari 2027, akan berakhir lebih awal: "Dia punya waktu untuk bekerja bersama tim nasional. Dia membangun tim yang kuat dan sangat terorganisasi. Menurut saya, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dan memiliki semua kualitas untuk melatih serta menangani tim di mana pun di dunia."

Rencana pergantian menyusul laga terakhir pada Selasa

Setelah pertandingan Sabtu, Moriyasu akan memimpin laga terakhirnya melawan Paraguay pada Selasa, 17 November, sebelum menyerahkan jabatan kepada pelatih tim nasional U-23 Go Oiwa. Penggantinya dijadwalkan menjalani debut dalam laga persahabatan kandang pada Maret menjelang Piala Asia yang dijadwalkan ulang berlangsung dari 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028. Pada saat yang sama, Brasil akan menutup agenda 2026 dengan menghadapi tuan rumah Singapura pada Selasa.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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