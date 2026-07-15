"Seperti musik yang indah".. Apakah Infantino mendapat sorakan cemoohan saat pertandingan Spanyol melawan Prancis?

Sorakan cemoohan yang menggema di tribun Stadion Dallas, selama pertandingan Spanyol melawan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026, memicu gelombang kontroversi yang luas di media sosial, setelah banyak orang menganggap sorakan tersebut ditujukan kepada Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), setelah ia muncul di layar siaran televisi.

Pernyataan Resmi Bersama

Namun, jaringan televisi ITV dari Inggris dan FOX dari Amerika Serikat segera mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, menegaskan bahwa penonton tidak melontarkan siulan tersebut kepada Infantino, melainkan untuk mengejek penampilan pemilik klub Dallas Cowboys asal Amerika Serikat, Jerry Jones, yang ditayangkan pada waktu yang sama di layar raksasa di dalam stadion.

Insiden tersebut terjadi selama pertandingan yang dimenangkan Spanyol dengan skor 2-0 berkat gol-gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro, sehingga Spanyol lolos ke final Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi pemenang antara Inggris dan Argentina.

Selama siaran langsung, Infantino tampak tersenyum di tribun penonton, sementara sorakan cemoohan terdengar dari para penonton, yang membuat banyak pemirsa mengira sorakan tersebut ditujukan kepadanya.

Komentator Sam Mattraves, melalui jaringan ITV, menjelaskan fakta di balik situasi tersebut dengan mengatakan: “Siulan-siulan ini tidak ditujukan kepada Infantino, karena pemilik Dallas Cowboys, Jerry Jones, muncul pada saat yang sama di layar raksasa di dalam stadion.”

Jaringan FOX Amerika Serikat juga mengonfirmasi versi yang sama, dengan menyebutkan bahwa kamera televisi menayangkan Infantino pada saat yang sama ketika Jones muncul di layar utama stadion, yang menyebabkan kebingungan tersebut.

Jerry Jones dianggap sebagai salah satu tokoh paling kontroversial di Liga Sepak Bola Amerika (NFL), karena ia terus-menerus mendapat kritik akibat campur tangannya yang langsung dalam pengelolaan klub Dallas Cowboys, di mana ia juga menjabat sebagai manajer umum.

Para penggemar tidak yakin

Meskipun kedua jaringan televisi tersebut telah memberikan klarifikasi, banyak pengikut di media sosial yang tidak meyakini versi resmi tersebut.

Surat kabar Inggris "Mirror" mencatat beberapa komentar, di mana salah satu pengguna menulis: "Siulan protes terhadap Infantino terdengar seperti musik yang indah di telingaku; kalian boleh mengaitkannya dengan Jerry Jones sesuka hati, tapi semua orang tahu kepada siapa siulan itu ditujukan."

Seorang lainnya menambahkan: “Tidak, itu bukan ditujukan kepada Jones, melainkan pasti ditujukan kepada Infantino,” sementara yang ketiga berkomentar: “Saya pribadi ikut bersiul menentang Infantino,” sedangkan yang keempat menulis: “Tidak diragukan lagi bahwa para penonton mencemoohnya.”

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya laporan mengenai tekanan yang dihadapi presiden FIFA, di tengah kontroversi seputar Piala Dunia 2026, menjelang pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung dalam kongres FIFA pada April mendatang, di mana Infantino berupaya memenangkan masa jabatan ketiganya.

Turnamen tersebut diwarnai beberapa isu yang menuai kritik luas, terutama keputusan mencabut skorsing terhadap penyerang timnas AS, Fularen Balugun, setelah adanya intervensi melalui telepon dari Presiden AS Donald Trump, di samping kontroversi yang terus berlanjut terkait masalah wasit, serta penerapan jeda minum air di semua pertandingan turnamen.

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