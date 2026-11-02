Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan penyerang Mesir Mohamed Aboutrika mengkritik pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca atas cara ia menempatkan gelandang remaja Ayyoub Bouaddi dalam taktiknya. Pengamat sepakbola itu mempertanyakan keputusan pelatih asal Italia tersebut untuk menempatkan pemain Maroko berusia 19 tahun itu lebih ke depan saat City secara mengejutkan kalah 0-1 di kandang dari Brighton dalam laga Liga Primer Inggris pada Sabtu.

Iklan

Gelandang remaja ditarik keluar dalam kekalahan

Bouaddi tampak frustrasi di Stadion Etihad pada Sabtu setelah ditarik keluar saat pertandingan baru berjalan 55 menit dalam kekalahan timnya dari Brighton and Hove Albion pada pekan kesembilan. Dalam penampilan kelimanya sebagai starter musim ini di semua kompetisi, pemain timnas Maroko yang telah mencatatkan 10 penampilan itu kesulitan memberi pengaruh sebelum digantikan pada awal babak kedua. Penampilan tersebut langsung memicu pertanyaan tentang cara pemain muda itu dimainkan di Manchester.

Pengamat pertanyakan peran gelandang yang lebih menyerang

Aboutrika, yang dua kali menjuarai Piala Afrika bersama Mesir pada 2006 dan 2008, meyakini pemain remaja itu, yang tumbuh dengan mengidolakan ikon lini tengah Spanyol, Andres Iniesta, tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena dimainkan lebih ke depan, bukan di posisi alaminya sebagai gelandang bertahan.

Berbicara sebagai analis untuk beIN Sports MENA, Aboutrika mengatakan: “Memainkan Ayyoub Bouaddi sebagai gelandang nomor delapan atau nomor 10 sama seperti memainkan Messi sebagai penjaga gawang. Posisinya adalah nomor enam. Mengapa mengubah posisinya?”

Menurut mantan penyerang itu, menempatkan pemain muda tersebut dalam peran gelandang yang lebih menyerang membuatnya tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dari posisi yang lebih dalam, yakni merebut kembali penguasaan bola, mendistribusikan umpan, dan membawa bola maju. Kualitas-kualitas itu membuat pemain Maroko tersebut mendapat banyak pujian selama Piala Dunia 2026.

Iklan Iklan

Rekrutan pemecah rekor mencari performa terbaik

Bouaddi pindah ke Stadion Etihad pada musim panas lalu melalui transfer yang sempat menjadikannya pesepakbola Afrika termahal sepanjang sejarah, sebelum penyerang asal Pantai Gading, Yan Diomande, melampaui nilai transfer tersebut saat pindah ke Real Madrid.

Meski tiba di wilayah barat laut Inggris dengan reputasi tinggi berkat kiprahnya di level internasional, pemain berusia 19 tahun itu belum mencapai performa terbaiknya di bawah Maresca. Dalam sembilan penampilan di semua kompetisi bersama klub raksasa Liga Primer Inggris tersebut sejauh musim ini, sang gelandang mencatatkan dua assist sembari berusaha menemukan ritme terbaiknya.

Laga tandang ke Leipzig jadi kesempatan untuk segera bangkit

City harus segera melupakan hasil mengecewakan di kompetisi domestik pada Sabtu itu saat kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa pada pertengahan pekan. Skuad Maresca bertandang ke Jerman untuk menghadapi RB Leipzig pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions. Mereka saat ini berada di posisi ke-10 klasemen setelah mengumpulkan enam poin dari tiga laga pembuka. Belum diketahui apakah Bouaddi akan tetap menjadi starter atau kembali dimainkan dalam peran yang lebih dalam.