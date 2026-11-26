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Kapten sementara Brasil, Raphinha, memperkirakan ujian berat saat menghadapi Jepang dalam laga persahabatan internasional di Singapura pada Sabtu. Pertandingan ulang dari duel Piala Dunia musim panas ini di Houston tersebut berlangsung ketika pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, bersiap menjalani dua laga terakhir dari delapan tahun masa jabatannya.

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Kapten sementara perkirakan pertarungan sengit

Raphinha akan mengenakan ban kapten sekaligus seragam bernomor punggung 10 yang ikonis di Stadion Nasional Singapura, sementara kapten reguler Marquinhos absen karena cedera. Jepang ingin membalas kekalahan 2-1 setelah sempat unggul pada babak 32 besar Piala Dunia Juni lalu . Sementara itu, Moriyasu, 58 tahun, akan mengakhiri masa jabatannya lebih awal setelah gejolak di Arab Saudi membuat Piala Asia ditunda dari awal 2027 hingga Desember 2027.

Perkiraan Raphinha bahwa Jepang akan memberikan ujian dengan permainan disiplin, di tengah masa jabatan Hajime Moriyasu yang mendekati akhir, membuat laga persahabatan di Singapura ini lebih dari sekadar ajang pemanasan. Jika Anda memutuskan bertaruh pada hasil akhir pertandingan atau total gol, memasukkan kode promo megapari kami akan memberikan kredit bonus tambahan kepada akun baru.

Penyerang yang kembali siap mengemban peran pemimpin

Kembali ke skuad setelah absen dalam pertemuan pada Juni di Texas akibat cedera otot paha belakang kanan, penyerang Barcelona itu datang dalam performa tajam sebagai pencetak gol terbanyak La Liga dengan 15 gol musim ini . Ia juga memahami ancaman lawan yang mencatat kemenangan bersejarah 3-2 setelah sempat tertinggal dalam laga persahabatan di Tokyo pada Oktober lalu , untuk pertama kalinya mengalahkan juara dunia lima kali itu di level senior.

Peringatan Raphinha bahwa Jepang akan menghadirkan ujian taktik berat saat masa jabatan Hajime Moriyasu mendekati akhir menambah daya tarik laga internasional di Singapura ini. Jika Anda membuka akun baru di Inggris untuk bertaruh pada pertandingan atau pemain, memasukkan kode bonus bet365 kami akan memberi Anda kredit taruhan sebagai bonus sambutan.

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Berbicara menjelang laga Sabtu, Raphinha mengatakan: "Bagi saya, bermain melawan Jepang seperti menjalani laga Piala Dunia. Saya melihatnya sebagai pertandingan yang sangat sulit dan rumit, tetapi menurut saya, pertandingan seperti ini penting untuk melihat level kami, apa yang bisa kami tingkatkan, bukan hanya secara individu di lapangan, melainkan juga secara kolektif. Ini ujian yang bagus melawan tim hebat."

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Ancelotti yakin Moriyasu mampu melatih di mana saja

Setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia pada babak 16 besar melawan Norwegia, pelatih kepala Carlo Ancelotti membawa skuad Brasil berisi pemain-pemain muda ke Asia untuk memulai siklus baru.

Berbicara kepada media pada Jumat, pelatih asal Italia itu mengatakan: "[Jepang] tampil sangat baik melawan kami di Piala Dunia. Itu pertandingan yang sulit. Besok juga akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka sangat terorganisasi, baik saat bertahan maupun menyerang. Kami perlu menjalani pertandingan yang kompetitif untuk berkembang dan memberikan pengalaman kepada para pemain muda kami."

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Ancelotti juga yakin Moriyasu mampu melatih di Eropa saat kontrak jangka pendeknya dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang, yang semula berlaku hingga Februari 2027, akan berakhir lebih awal: "Ia punya waktu untuk bekerja bersama tim nasional. Ia membangun tim yang kuat dan sangat terorganisasi. Menurut saya, ia melakukan pekerjaan yang sangat baik dan memiliki semua kemampuan untuk melatih dan menangani tim di mana pun di dunia."

Rencana pergantian pelatih menyusul laga terakhir pada Selasa

Setelah pertandingan Sabtu, Moriyasu akan memimpin laga terakhirnya melawan Paraguay pada Selasa, 17 November, sebelum menyerahkan jabatan kepada pelatih tim nasional U-23, Go Oiwa. Penggantinya dijadwalkan menjalani debut dalam laga persahabatan kandang pada Maret, menjelang Piala Asia yang dijadwalkan ulang berlangsung dari 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028. Brasil juga akan menutup jadwal pertandingan 2026 mereka dengan menghadapi tuan rumah Singapura pada Selasa.