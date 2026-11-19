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Jika Manchester City dijatuhi sanksi Financial Fair Play (FFP) yang membuat klub itu terdegradasi dari Liga Primer, akankah para pemain bintangnya bertahan untuk bermain di Championship? Dietmar Hamann menjawab pertanyaan itu kepada GOAL. Juventus telah membuktikan bahwa tidak semua nama besar harus dilepas.

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Para bintang tetap bersama Juventus

Juventus, setelah tersangkut skandal pengaturan pertandingan Calciopoli , kehilangan dua gelar Serie A dan terdegradasi ke Serie B. Tidak mengherankan, sejumlah sosok penting memilih meninggalkan klub asal Turin itu, termasuk penyerang Swedia yang penuh teka-teki, Zlatan Ibrahimovic.

Namun, legenda klub Alessandro del Piero bersedia bertahan bersama kiper ikonis peraih Piala Dunia, Gianluigi Buffon. Pemenang Ballon d’Or Pavel Nedved juga tetap tinggal, begitu pula penyerang Prancis David Trezeguet serta pemain lama klub Claudio Marchiso dan Giorgio Chiellini.

Saat ini, raksasa Liga Primer City dituduh melanggar aturan FFP, dengan 114 putusan bersalah membayangi klub tersebut . Ada dugaan bahwa City bisa dijatuhi pengurangan poin yang membuat degradasi dari Liga Primer tak terelakkan .

Akankah para pemain kunci bertahan di Man City?

Jika sanksi itu dijatuhkan, eksodus besar-besaran pemain papan atas diperkirakan terjadi pada musim panas 2027. Namun, sejumlah pemain penting mungkin bersedia menjalani satu tahun di EFL. Ketika ditanya apakah ia melihat kemungkinan itu, mantan gelandang City Hamann, yang berbicara dalam kerja sama dengan Lottoland Live Casino, mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja, mereka harus meninjau keuangan mereka jika terdegradasi karena mungkin ada larangan transfer. Namun, mereka juga harus diberi sedikit kelonggaran karena jelas mereka membutuhkan pemain.

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“Saya bisa membayangkan skenario ketika beberapa pemain bertahan, ya. Namun, bagaimana mereka mematuhi Financial Fair Play? Akan ada pemain yang menerima 100 ribu, 200 ribu, atau 250 ribu pound per pekan, dan mereka tidak akan mau bermain di Championship dengan bayaran lebih rendah.

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“Saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan melakukannya. Sebab, jika mereka didenda dan terdegradasi, saya pikir Liga Primer atau EFL akan memeriksa keuangan mereka dengan sangat cermat. Bisakah Anda membayangkan tiga, empat, atau lima pemain bergaji 200 ribu pound per pekan bermain di Championship? Saya tidak begitu yakin.”

Peluang di Championship

Meski sejumlah pemain yang telah membuktikan kualitasnya kemungkinan tetap berada di Etihad, kepergian pemain lain akan membuka tempat di skuad City bagi opsi lain untuk tampil dan membuktikan kemampuan mereka.

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Pemain muda berbakat Cavan Sullivan bisa masuk kategori itu , karena ia dijadwalkan pindah ke Inggris saat berusia 18 tahun pada musim gugur 2027. Mantan bintang timnas Amerika Serikat Brad Friedel mengatakan kepada GOAL bahwa pemain berbakat Philadelphia Union tersebut bisa mendapat kesempatan tak terduga untuk menunjukkan kemampuannya di sepakbola Inggris: “Dia masih pemain yang belum pernah bermain satu detik pun di liga papan atas mana pun di dunia. Mari kita melompat sejenak ke depan dan berandai-andai mereka mendapat pengurangan poin yang membuat mereka terdegradasi. Bermain di Championship mungkin sangat bermanfaat bagi mereka karena dia bisa bergabung dengan klub yang memberinya kesempatan untuk langsung bermain.

“Jika mereka terdegradasi, lihat sejarah. Mungkin contoh terbaik untuk situasi ini adalah Juventus. Beberapa sosok ikonis Juventus bertahan, tetapi banyak perubahan juga terjadi di klub itu.

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“Jadi, itu mungkin sangat baik baginya karena dia bisa datang dan benar-benar mendapat kesempatan bermain. Saya pikir semua pemain harus memantau situasinya, tetapi hal itu baru benar-benar menjadi persoalan bagi mereka jika sanksi tersebut akan memengaruhi karier mereka masing-masing.”

Man City menanti putusan akhir dan sanksi

City, yang terus menyatakan tidak bersalah sepanjang perkara FFP yang berlarut-larut ini, telah mengajukan banding atas putusan-putusan yang sejauh ini dijatuhkan. Putusan akhir diperkirakan keluar pada awal 2027. Saat itu, semua pihak akan mengetahui posisi mereka.

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City mungkin terhindar dari degradasi dari kasta tertinggi sepakbola Inggris jika hukuman lain yang dijatuhkan . Namun, bisa juga pelatih kepala Enzo Maresca dan jajaran direksinya harus segera menyusun rencana untuk mengejar promosi pada 2027-28.