Tond Adelecun, asisten pelatih tim nasional Benin, memicu kontroversi luas setelah mengkritik cara tim nasional Argentina memperlakukan para pemain timnya usai pertemuan kedua tim dalam laga terakhir Lionel Messi dengan kostum Argentina. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap apa yang disebutnya sebagai pengabaian dan minimnya rasa hormat kepada para pemain tim Afrika itu selama malam bersejarah di Buenos Aires.

Pada hari Senin, Adelecun menulis sebuah unggahan panjang yang mengulas kembali detail perjalanan, pertandingan, serta rangkaian peristiwa setelahnya. Ia menegaskan bahwa para pemain Benin merasa sangat bangga bisa ikut serta dalam momen perpisahan salah satu bintang terbesar sepak bola, sebelum kebahagiaan itu berubah menjadi kekecewaan karena apa yang mereka hadapi setelah tiupan peluit akhir.

Asisten pelatih tersebut menjelaskan bahwa delegasi Benin menempuh perjalanan yang sangat berat untuk mencapai Argentina. "13 jam panjang dari Paris ke Buenos Aires, belum lagi enam jam pertama dari Abidjan ke Paris serta waktu transit. Satu hari penuh perjalanan, dibagi dalam 3 kelompok, hanya untuk memainkan pertandingan ini," ujarnya.

Meski perjalanan itu melelahkan, Adelecun menggambarkan pertandingan tersebut sebagai laga yang "bersejarah dalam segala ukuran". Ia menyinggung kebanggaan para pemain bisa tampil dalam perpisahan Messi, peraih Ballon d'Or 8 kali, namun ia menegaskan bahwa suasana berubah secara mendadak setelah laga berakhir.

Ia berkata: "Yang membuat saya heran adalah penolakan tegas dan jelas dari pihak tim Argentina terhadap segala bentuk komunikasi dengan tim saya setelah pertandingan." Ia menambahkan bahwa jabat tangan berlangsung cepat dan datar, dan upaya para pemain Benin untuk mendekati Messi, menurut penuturannya, disambut dengan intervensi keras dari petugas keamanan.

Asisten pelatih Benin itu menambahkan bahwa pemandangan tersebut seolah menunjukkan kehadiran para pemain tim Afrika di sekitar bintang Argentina itu merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Ia mengungkapkan keterkejutannya atas cara mereka diperlakukan, padahal mereka ikut serta dalam acara yang sama.

"Seperti gerombolan di tengah kerusuhan"

Adelecun mengulas kembali peristiwa saat ada upaya membentuk guard of honour untuk Messi setelah pertandingan. Ia menjelaskan bahwa seseorang mengusulkan agar para pemain Benin berbaris dan memberikan tepuk tangan kepada bintang Argentina itu ketika ia melintas, tetapi petugas keamanan langsung bergegas membubarkan kelompok yang sudah terbentuk untuk tujuan tersebut.

Ia mengomentari pemandangan itu dengan berkata: "Kecepatan petugas keamanan membubarkan kelompok kecil pemain yang sudah terbentuk itu sungguh mengagumkan; seolah-olah anak-anak saya adalah gerombolan di tengah kerusuhan!"

Kekecewaan asisten pelatih itu tidak berhenti di situ. Ia juga menceritakan peristiwa lain saat lap penghormatan, ketika para pemain Benin berdiri di jalur yang akan dilewati Messi, sebelum pemain tersebut, menurut penuturannya, justru berjalan ke arah lingkaran tengah tanpa menghampiri mereka secara langsung.

Adelecun menilai apa yang terjadi merupakan kekecewaan bagi para pemain yang telah menempuh perjalanan jauh untuk ikut serta dalam acara ini. Ia menyinggung bahwa Messi memiliki tempat istimewa di hati banyak pemuda Afrika, hal yang membuat pengalaman tersebut semakin menyakitkan bagi mereka.

Asisten pelatih Benin menutup pesannya dengan menegaskan pentingnya rasa hormat timbal balik dalam sepak bola, "Rasa hormat itu timbal balik, dan dalam sepak bola, kami menunjukkan rasa hormat," ujarnya.