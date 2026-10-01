Dalam podcast agensi konsultan miliknya, "Spielmacher von 360Media", pria 45 tahun itu menjelaskan rangkaian peristiwa di balik kepergiannya dari klub kasta tertinggi Prancis tersebut setelah hanya enam pertandingan kompetitif. Hal itu datang dengan sangat mengejutkan, mengingat Toppmöller mula-mula membawa klub tersebut menjuarai Piala Super Prancis melawan juara beruntun Paris Saint-Germain dan, tak lama sebelum pemecatannya, mencatatkan kemenangan tandang di Liga Champions atas Slavia Praha.

Suasana di dalam klub saat itu tampak baik-baik saja. Menurut Toppmöller, presiden Joseph Oughourlian bahkan langsung menelepon ke ruang ganti usai kemenangan tandang tersebut untuk mengungkapkan antusiasmenya. Di mata Toppmöller, saat itu "semua sangat euforia" dan sang presiden "sangat bahagia, sangat bangga".

Titik baliknya datang dalam percakapan selama dua jam, ketika direktur olahraga Jean-Louis Leca dan direktur umum Benjamin Parrot memberi tahu sang pelatih kepala bahwa mereka ingin berpisah dengan asisten lamanya, Nelson Morgado. Manajemen menilai asisten berusia 39 tahun itu "terlalu menuntut, terlalu keras, berbenturan dengan terlalu banyak orang". Morgado disebut sebagai "faktor pengganggu" bagi iklim internal dalam staf pelatih.

Karena itu, petinggi klub memberi Toppmöller ultimatum: entah ia berpisah dengan sosok dekatnya tersebut, atau klub akan melakukan perubahan personel di posisi pelatih kepala. Pertemuan itu sendiri pada dasarnya berjalan secara objektif. Toppmöller mengatakan: "Percakapannya selama dua jam itu sangat harmonis. Mereka ingin meyakinkan saya bahwa ini juga akan lebih baik untuk saya dan untuk seluruh grup."

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Namun, bagi Toppmöller, melepas asistennya bukan sesuatu yang bisa dipertimbangkan. "Kalau saya melihat ada perilaku salah yang ekstrem, tentu saya tidak akan bisa menoleransinya. Tapi itu sama sekali tidak terjadi," ujarnya, seraya menolak tuntutan petinggi klub.

Konsekuensi logisnya adalah berakhirnya masa jabatannya di Prancis secara langsung. Mantan pelatih Frankfurt itu melanjutkan: "Hal seperti itu tentu tidak begitu saja Anda lepaskan. Tetapi jika saya harus melanggar nilai-nilai yang saya pegang, maka saya menerima kalau pada saat itu saya tidak punya pekerjaan." Ia menambahkan: "Bagi saya, tidak ada alasan untuk mempertimbangkan meninggalkan seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu, bagi saya penting bahwa sampai hari ini saya masih bisa bercermin, ketimbang berdiri di pinggir lapangan."

Keputusan itu juga menuai ketidakpahaman di keluarga Toppmöller. Ayahnya, Klaus Toppmöller, mantan striker Bundesliga dan selama bertahun-tahun juga menjadi pelatih, antara lain di Frankfurt, Bochum, dan Leverkusen, berkata soal pemecatan putranya: "Apa mereka sudah tidak waras?"

Meski dua kali dibebastugaskan dalam satu tahun kalender, Toppmöller mengincar comeback cepat ke pinggir lapangan. Ia menutup kemungkinan rehat panjang: "Saya tidak butuh jeda setahun sekarang."