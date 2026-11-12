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Rio Ferdinand mengecam jajaran petinggi Manchester United. Ia menyamakan pengumuman resmi klub mengenai pemecatan Michael Carrick dengan pesan dingin yang dibuat oleh AI. Mantan bek Manchester United itu mengungkapkan kekecewaannya setelah klub mengonfirmasi kepergian mantan rekan setimnya melalui pernyataan tertulis singkat, tanpa komentar terbuka dari para petinggi klub.

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Carrick dipecat dalam waktu singkat

Manchester United berpisah dengan Michael Carrick setelah pertemuan singkat pada pagi hari di pusat latihan. Mantan gelandang itu tiba di Carrington sesaat sebelum pukul 08.00 dan dipecat tak lama kemudian. Ia meninggalkan lokasi pada pukul 10.18.

Departemen komunikasi klub kemudian merilis pernyataan pers sepanjang 142 kata yang mengonfirmasi kepergiannya. Yang penting, para pengambil keputusan utama seperti kepala eksekutif Omar Berrada dan direktur teknik Jason Wilcox tidak memberikan komentar kepada publik.

Para petinggi klub, termasuk Sir Jim Ratcliffe dan keluarga Glazer, dilaporkan telah mengambil keputusan itu sehari sebelumnya di selatan Prancis, sementara Carrick masih menunggu kepastian di Inggris.

Ferdinand kecam pernyataan yang terkesan seperti buatan AI

Ferdinand segera mengungkapkan kemarahannya di media sosial atas pernyataan yang terasa tidak personal itu. Mantan bek tersebut menuntut pertanggungjawaban dari jajaran petinggi klub di Old Trafford.

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“Pernyataan Man United seperti ChatGPT… Saya ingin mendengar seseorang bicara!” tulis Ferdinand. “Saya ingin melihat siapa yang bertanggung jawab atas ini…”

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Berbicara kemudian di Rio Ferdinand Presents, Ferdinand menjelaskan lebih jauh kekecewaannya terhadap keseluruhan proses tersebut. Ia mengecam keras tindakan di balik layar dan menilai bocoran dari jajaran petinggi klub menunjukkan kurangnya kepatutan mendasar.

“Anda harus melakukan segala yang bisa dilakukan agar ini berakhir dengan cara yang seramah, sehormat, dan sebaik mungkin,” kata Ferdinand. “Menurut saya, cara ini dilakukan seharusnya bisa lebih baik. Saya pikir bocoran yang keluar dari klub sangat buruk dan tidak mencerminkan siapa pun dengan baik.

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“Itu menambah sikap tidak hormat terhadap orang yang saat itu memimpin. Sangat buruk jika ini terjadi di hadapan publik seperti ini. Setidaknya, seseorang berhak mendapat sedikit rasa hormat.”

United jelaskan keputusan sulit

Meski mencatatkan 14 kemenangan, enam hasil imbang, dan delapan kekalahan di bawah kepemimpinannya, United akhirnya mengakhiri masa tugas Carrick setelah awal musim baru yang kurang memuaskan. Rentetan hasil mengecewakan itu mencakup tersingkirnya mereka lebih awal dari Piala Carabao oleh Brighton.

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Pernyataan lengkap klub berbunyi: “Manchester United mengonfirmasi bahwa Michael Carrick telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama putra.

“Michael kembali bergabung dengan klub pada Januari dan membawa tim finis di posisi ketiga Liga Primer dengan memenangi 12 dari 17 pertandingan tersisa pada musim 2025/26, sekaligus meraih poin terbanyak di liga selama periode tersebut.

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“Setelah awal musim yang mengecewakan, klub sampai pada kesimpulan yang sangat sulit bahwa perubahan diperlukan untuk mencapai ambisi kami. Michael adalah, dan akan selalu menjadi, legenda Manchester United. Seperti ketika ia menjadi pemain, ia menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dengan standar tertinggi sepanjang masa kembalinya ke klub.

“Kepemimpinan dan pencapaiannya musim lalu akan selalu dikenang dengan penuh penghargaan. Klub bermaksud menunjuk pengganti permanen secepat mungkin.”

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Pochettino siap menjadi pengganti

United bergerak cepat mencari pengganti permanen untuk menyelamatkan musim mereka yang tersendat. Mauricio Pochettino muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih kepemimpinan di Old Trafford.

Manchester United dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan mantan manajer Chelsea dan Tottenham tersebut. Setelah pembicaraan positif pada Rabu itu, United telah mengajukan permintaan resmi kepada US Soccer agar Pochettino dibebaskan dari tugasnya saat ini bersama tim nasional Amerika Serikat.