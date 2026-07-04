Seperti Barcelona dan raksasa Liga Premier... City mengubah arah rencana Mourinho

Tampaknya Real Madrid sedang bergerak untuk memenuhi salah satu keinginan utama pelatihnya, José Mourinho, guna memperkuat lini belakang, namun Manchester City turun tangan dengan tegas, memberikan pukulan telak di awal bagi klub “Los Blancos”, dalam situasi yang mungkin memaksa mereka untuk mengubah arah strategi mereka secara total di bursa transfer.

Los Blancos telah mengidentifikasi beberapa opsi untuk memperkuat pertahanan mereka musim depan, dengan Ruben Dias, bintang Manchester City, berada di urutan teratas daftar tersebut.

Menurut situs Team Talk, City menolak pertanyaan Real Madrid mengenai perekrutan bek asal Portugal tersebut, dan memberi tahu klub Spanyol itu bahwa pemain berusia 29 tahun itu tidak untuk dijual.

City juga menegaskan sikap yang sama kepada Chelsea dan Barcelona, yang mengajukan tawaran serupa bulan lalu, menurut sumber yang sama.

Díaz memperpanjang kontraknya dengan Manchester City pada Agustus 2025 hingga musim panas 2029, setelah bergabung dari Benfica pada September 2020 dengan biaya transfer total sebesar 65 juta poundsterling.

Bek asal Portugal ini telah menjadi pemain inti sejak kedatangannya, dan berperan penting dalam kemenangan City meraih gelar Liga Primer Inggris dan Liga Champions.

Situs yang sama menyebutkan, “Setelah penolakan tegas dari City, Real Madrid mengalihkan perhatiannya ke opsi-opsi bek lainnya, menurut laporan media Spanyol, di antaranya Alessandro Bastoni dari Inter Milan dan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund.”

Hal ini terjadi di tengah perubahan kepelatihan yang terjadi di Stadion Etihad seiring kepergian Guardiola dan kedatangan penggantinya, Enzo Maresca, yang memandang Diaz sebagai elemen kunci dalam proyek jangka panjang klub.

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