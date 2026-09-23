Gaung pengumuman bintang Maroko Khalid Boutaib soal keputusannya pensiun dari sepak bola di usia 39 tahun masih terus bergema di media Eropa, setelah ia mengakhiri musim terakhirnya bersama klub Kawkab Marrakech, menutup karier profesional yang sebagian besar dijalaninya di lapangan-lapangan Prancis.

Surat kabar Prancis "L'Equipe"menyoroti pengumuman akhir karier Boutaib baru-baru ini, ketika ia menulis melalui akun "Instagram" miliknya, disertai video momen-momen terbaik perjalanannya: "Sebuah halaman telah ditutup".

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Boutaib lahir di Bagnols-sur-Cèze di provinsi Gard, Prancis, dan menghabiskan sebagian besar kariernya di Prancis, khususnya di divisi dua, di mana ia mencetak 55 gol dalam 186 pertandingan bersama 5 klub, yaitu Gazélec Ajaccio, Strasbourg, Le Havre, Paris FC, dan Pau.

Boutaib mencetak 20 gol bersama Strasbourg selama musim 2016-2017, menempatkannya di posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut. Ia juga bermain untuk klub-klub amatir: Uzès, Bagnols-Pont, Ester, dan Luzenac.

Penyerang Maroko itu menjalani satu musim di divisi satu Prancis bersama Gazélec Ajaccio pada 2015-2016, dan mencetak 6 gol dalam 31 pertandingan.

Di luar Prancis, Boutaib bermain untuk tiga klub, yaitu Malatyaspor Turki, di mana ia mencetak 17 gol dalam 51 pertandingan antara tahun 2017 dan 2019, Zamalek Mesir, yang bersamanya ia mencetak 5 gol dalam 24 pertandingan antara tahun 2019 dan 2020, serta Kawkab Marrakech Maroko, di mana ia mencetak satu gol dalam 15 pertandingan selama musim 2025-2026, dalam pengalaman terakhirnya sebelum pensiun.

Boutaib juga menjalani 24 pertandingan internasional bersama timnas Maroko antara tahun 2016 dan 2019, dan selama itu ia mencetak 9 gol, serta tampil di Piala Dunia 2018, di mana ia membuka keunggulan atas Spanyol dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 di babak penyisihan grup.

Boutaib berkata dalam video perpisahannya: "Mengenakan jersey ini, mewakili negara saya, dan membahagiakan keluarga saya, jauh lebih besar dari yang saya bayangkan".

Setelah mengakhiri karier profesionalnya, Boutaib kembali ke klub tempatnya dibina, FC Bagnols-Pont, yang berkompetisi di divisi tiga regional.

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