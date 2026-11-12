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Pelatih FC Andorra Carles Manso mengonfirmasi bahwa kiper Jesus Owono masih mempertimbangkan masa depannya di sepakbola. Pemain berusia 25 tahun itu masih belum bergabung dengan skuad karena sedang berusaha mencerna peristiwa tragis seputar meninggalnya penyerang Tenerife Jesus de Miguel.

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Owono mempertimbangkan masa depannya di sepak bola

Manso menyatakan bahwa kiper Owono belum memutuskan apakah ia akan kembali bermain sepak bola secara profesional setelah menerima kartu merah dalam pertandingan divisi dua Spanyol pada 2 November. Dalam laga tersebut, benturan dengan penyerang Tenerife, De Miguel, secara tragis mengakibatkan De Miguel meninggal dunia di rumah sakit keesokan harinya.

“Yang harus kami lakukan adalah mendukungnya dengan segala cara dan selalu berada di sisinya,” kata Manso. “Kami akan memberinya ruang agar ia merasa sepenuhnya bebas mengambil keputusan apa pun, apakah ia ingin kembali, kapan ia ingin kembali, atau jika ia tidak ingin kembali. Ketika ia merasa waktunya tepat dan benar-benar siap mengambil keputusan seperti itu, ia akan melakukannya.”

Masa duka yang mendalam

Tragedi tersebut mengguncang sepak bola Spanyol, terutama kedua klub yang terlibat. Pada 4 November, Andorra merilis pernyataan atas nama Owono, yang mengakui bahwa ia sedang menjalani “hari-hari tersulit dalam hidup saya”.

“Saya merasakan kesedihan yang luar biasa atas kepergian Jesus. Saya memikirkan dia, keluarganya, dan semua orang yang menyayanginya,” kata Owono dalam pernyataan tersebut. Kata-katanya mencerminkan beratnya dampak emosional peristiwa itu, sementara jajaran petinggi klub mendukung penuh kebutuhannya untuk mengambil cuti panjang.

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Andorra bersiap kembali bertanding

Sementara Owono, yang telah tampil enam kali di divisi dua musim ini dan kebobolan 10 gol, tetap berfokus pada pemulihan diri dan keluarganya, FC Andorra dijadwalkan kembali bertanding akhir pekan ini.

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Pertandingan divisi dua Spanyol melawan Almeria pada Sabtu mendatang tak diragukan lagi akan menjadi momen emosional bagi semua yang terlibat. Andorra, yang saat ini menempati posisi ke-19 klasemen dengan 11 poin setelah 12 pekan, bersiap turun ke lapangan untuk pertama kalinya sejak tragedi tersebut.

Dukungan tersedia bagi Owono

Setelah De Miguel meninggal dunia secara tragis, LaLiga bersama Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol dan Liga F mengoordinasikan serangkaian penghormatan di seluruh pertandingan yang digelar pada 6 hingga 9 November 2026. Dengan pesan bersama “Selamanya dalam Ingatan Kami”, setiap stadion mengheningkan cipta selama satu menit sebelum pertandingan dimulai, disertai persembahan bunga dan kaus peringatan.

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Penghormatan bersama itu berlanjut setelah pertandingan dimulai. Laga-laga juga dihentikan sejenak pada menit kesembilan untuk mengenang nomor punggung De Miguel, sementara video penghormatan ditayangkan di papan skor stadion.