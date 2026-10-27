Federasi Sepakbola Spanyol menjatuhkan sanksi kepada Barcelona dalam kasus yang memicu ketegangan baru dalam hubungannya dengan Atletico Madrid, setelah klub terakhir menuduh klub Catalan itu telah melakukan kontak dengan Julian Alvarez, salah satu bintang terbaiknya, tanpa mengikuti prosedur yang tercantum dalam regulasi perekrutan.

Namun keputusan akhir tersebut jauh lebih ringan dari sanksi yang sempat diusulkan di awal penyelidikan, sehingga mengingatkan kembali pada peristiwa serupa yang melibatkan kedua klub beberapa tahun lalu.





Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkap bahwa Barcelona hanya akan membayar denda yang mereka sebut sepele, senilai 602 euro, setelah berakhirnya penyelidikan yang dibuka oleh Federasi Sepakbola Spanyol berdasarkan aduan Atletico Madrid terkait Julian Alvarez.

Menurut surat kabar tersebut, keputusan itu didasarkan pada Pasal 133 regulasi disiplin Federasi Spanyol, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap instruksi, keputusan, dan kewajiban organisasi, yang memungkinkan penjatuhan denda hingga 602 euro untuk pelanggaran ringan, di samping sanksi lain yang mungkin dikenakan, seperti larangan atau pencabutan hak menjalankan aktivitas untuk periode tertentu, atau penutupan stadion untuk satu pertandingan.

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Federasi Spanyol sebelumnya telah membuka penyelidikan disiplin luar biasa atas kasus ini pada akhir Juli lalu, menyusul aduan resmi yang diajukan oleh Atletico Madrid.

"Mundo Deportivo" menjelaskan bahwa Federasi Sepakbola Internasional tidak menangani kasus ini, karena tidak memiliki kewenangan atas sengketa antara dua klub yang berada di bawah federasi nasional yang sama.

Mengapa Atletico Madrid mengadukan Barcelona?

Akar kasus ini berawal dari ketertarikan Barcelona untuk merekrut penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, yang terikat kontrak dengan Atletico Madrid hingga Juni 2030, dengan klausul pelepasan senilai 500 juta euro, menurut laporan sejumlah media Spanyol.

Atletico menuduh klub Catalan itu telah melakukan kontak dengan sang pemain dan berupaya merayunya meski kontraknya masih berjalan, dengan menganggap bahwa kontak tersebut terjadi selama masa perlindungan kontrak, yang memberlakukan batasan terhadap negosiasi dengan pemain tanpa mematuhi aturan yang mengaturnya.

Klub ibu kota Spanyol itu berpegang pada regulasi kompetisi Spanyol, yang menyatakan bahwa klub yang ingin merekrut pemain profesional yang terikat kontrak yang masih berlaku dengan klubnya saat ini wajib memberitahukan secara tertulis, sebelum memulai negosiasi dengan pemain tersebut.

Atletico sebelumnya telah mengumumkan pada Mei lalu keberatannya atas apa yang mereka sebut sebagai kampanye yang menyasar Alvarez, dengan menyinggung adanya kebocoran, pernyataan, dan kontak yang mereka anggap merugikan klub. Pada 30 Juni, mereka mengajukan aduan resmi kepada Federasi Spanyol dan Federasi Internasional.

Di sisi lain, ketertarikan Barcelona terhadap penyerang Argentina itu memang telah diumumkan, dan presiden klub Joan Laporta berbicara tentang keinginan pelatih Hansi Flick untuk mendatangkannya, sementara Atletico tetap menolak melepas sang pemain, dan para petingginya menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjualnya bahkan dengan tawaran tinggi sekalipun.

Kasus Griezmann kembali mengemuka

Kasus Alvarez bukanlah preseden baru antara kedua klub, karena musim panas 2019 menyaksikan konfrontasi serupa ketika Atletico Madrid mengadukan Barcelona terkait negosiasinya dengan penyerang asal Prancis Antoine Griezmann, yang pada akhirnya pindah ke tim Catalan tersebut.

Kasus itu saat itu berakhir dengan denda bagi Barcelona sebesar 300 euro saja, meski penyelidikan menunjukkan adanya pelanggaran terkait dimulainya negosiasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Atletico.

Federasi juga tidak menyetujui usulan penutupan stadion Camp Nou untuk satu pertandingan.

Kemiripan antara kedua kasus ini menonjolkan perbedaan yang terbatas antara skala sengketa olahraga dan sanksi finansial yang menjadi hasil akhir dari proses tersebut; karena pada kedua kesempatan itu, Atletico menempuh jalur ke pihak berwenang untuk memprotes cara Barcelona memperlakukan pemain yang terikat kontrak dengannya, namun sanksi finansialnya tetap terbatas.