Lucas Hernandez, bintang Paris Saint-Germain, mencatatkan angka istimewa dalam duel melawan Barcelona di Stadion Parc des Princes, pada pekan ketiga babak liga Liga Champions Eropa, Selasa malam ini.

Menurut data Mister Chip melalui platform X, "Lucas Hernandez mencetak gol kedua Paris Saint-Germain ke gawang Barcelona pada menit ke-72, sehingga menambah koleksinya menjadi empat gol di Liga Champions Eropa, separuhnya dicetak ke gawang Barca".

Sundulan Hernandez tersebut merupakan gol keduanya ke gawang Barcelona di turnamen ini, setelah golnya bersama Bayern Munich pada 13 September 2022, sehingga ia kembali menjadi mimpi buruk bagi klub Catalan tersebut dengan dua seragam yang berbeda.

Desire Doue menciptakan gol tersebut melalui sepak pojok, sehingga mencatatkan assist di pekan kedua secara beruntun di Liga Champions Eropa, menegaskan kehadirannya yang mencolok bersama Paris musim ini.