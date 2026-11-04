Real Madrid terus memperkokoh rekornya sebagai tim yang paling banyak mencetak gol di menit-menit akhir sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, setelah gelandang asal Uruguay, Federico Valverde, mencetak gol kemenangan (ketiga) ke gawang AEK Athena dari Yunani, pada Rabu malam ini, dalam laga pekan keempat Liga Champions Eropa.

Valverde membawa Los Blancos meraih kemenangan dengan skor 3-2 di kandang lawan, melalui gol indah yang ia cetak pada menit 90+2 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti.

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Menurut jurnalis Spanyol, Fran Martinez, yang mengkhususkan diri pada statistik sepak bola, Real Madrid adalah tim yang paling banyak mencetak gol di masa injury time sepanjang sejarah turnamen antarklub terbesar benua ini, dengan torehan 49 gol pada menit ke-90 atau setelahnya, tanpa menghitung babak tambahan.

Berdasarkan statistik dari jaringan "SofaScore", Valverde masuk dalam daftar pemain yang mencetak lebih dari 10 gol dari luar kotak penalti bersama klub-klub dari lima liga top Eropa selama tiga musim terakhir.

Daftar ini dipuncaki oleh bintang Real Madrid lainnya, pemain Prancis Kylian Mbappe, dengan torehan 17 gol, diikuti rekan senegaranya Michael Olise, winger Bayern Munich (15).

Berikut daftar selengkapnya: