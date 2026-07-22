Partai Demokrat Liberal Inggris menyerukan Asosiasi Sepak Bola Inggris dan Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" untuk menarik diri dari Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", seraya menuduh badan pengatur olahraga tersebut telah "menghancurkan integritas si kulit bundar".

Sir Ed Davey, pemimpin partai tersebut, mengatakan menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC" bahwa FIFA tidak lagi melayani sepak bola maupun para penggemarnya, dan bahwa lembaga itu harus dibubarkan secara permanen serta dibangun kembali dari awal.

Seruan Partai Liberal itu muncul menyusul serangkaian keputusan kontroversial yang diambil FIFA selama Piala Dunia, yang paling mencolok adalah keputusan mengejutkannya untuk membatalkan larangan tampil penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, dalam sebuah pertandingan, setelah adanya intervensi langsung dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Asosiasi Sepak Bola Eropa menggambarkan keputusan FIFA terkait Balogun sebagai "pelanggaran garis merah", dan menganggapnya "belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan", sebagai indikasi meningkatnya ketegangan antara kedua lembaga selama turnamen berlangsung.

Kritik tidak berhenti sampai di situ, karena FIFA menghadapi tuduhan lain terkait naiknya harga tiket pertandingan Piala Dunia akibat sistem penetapan harga dinamis, ditambah kontroversi seputar periode jeda minum air, yang menurut perkiraan bisa menghasilkan hingga 250 juta dolar, atau sekitar 189 juta pound sterling, dari pendapatan iklan tambahan.

FIFA juga mendapat kritik tajam akibat cara penanganannya terhadap masalah pelarangan wasit asal Somalia, Omar Artan, memasuki Amerika Serikat untuk memimpin pertandingan turnamen.

Partai Demokrat Liberal menegaskan bahwa contoh-contoh ini secara keseluruhan membuktikan bahwa FIFA telah melampaui batas, seraya menyebutkan bahwa lembaga penyiaran Inggris "BBC" telah menghubungi ketiga pihak, yaitu FIFA, UEFA, dan Asosiasi Sepak Bola Inggris, untuk meminta tanggapan.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, membela kebijakan penetapan harga, dengan menganggap bahwa harga tiket sejalan dengan harga ajang olahraga besar lainnya di Amerika Serikat.

FIFA beranggotakan 211 asosiasi nasional dan merupakan penyelenggara turnamen Piala Dunia, sedangkan Asosiasi Sepak Bola Inggris adalah salah satu anggotanya, yang berarti penarikan dirinya dari sistem tersebut secara otomatis akan menghalanginya berpartisipasi di Piala Dunia.

Sir Ed Davey mengatakan bahwa asosiasi-asosiasi sepak bola harus bekerja sama "untuk membangun badan pengatur yang berintegritas dan transparan yang mengutamakan para penggemar", seraya menambahkan: "Satu-satunya jalan ke depan adalah Asosiasi Sepak Bola Inggris memimpin, berdampingan dengan badan-badan Eropa lainnya, sebuah penarikan diri terkoordinasi dari FIFA".

Pemimpin Partai Demokrat Liberal itu menuduh Infantino telah "melanggar garis merah berulang kali", dan "membiarkan keserakahan korporasi mengeksploitasi para penggemar sesuka hati, sehingga menghancurkan integritas si kulit bundar".

Ia menutup dengan mengatakan: "Sudah saatnya UEFA melangkah maju dan menarik diri dari FIFA, serta mulai bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi kontinental lainnya untuk membangun badan pengatur yang bersih dan transparan yang menempatkan para pendukung di tempat pertama".